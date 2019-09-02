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Стройные ноги и роскошные изгибы: Моника Беллуччи блистает в новой съемке для глянца

Lite » Мода 02.09.2019 - 20:32
Стройные ноги и роскошные изгибы: Моника Беллуччи блистает в новой съемке для глянца
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

54-летняя красавица показала новую работу

Моника Беллуччи, которая в последнее время часто снимается для глянцевых изданий, показала новый проект. В этот раз 54-летняя актриса участвовала в фотосессии для бельгийского Marie Claire. Красавица продемонстрировала роскошные наряды от известных дизайнеров, а заодно и свою природную сексуальность. Которая с годами, кажется, проявляется все сильнее.

Стройные ноги и роскошные изгибы: Моника Беллуччи блистает в новой съемке для глянцаМоника для сентябрьского Marie Claire (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Так, на фото, которое актриса показала у себя в микроблоге, она предстала в черном боди Dior и пышной полупрозрачной юбкой в белый горох. Дополнили образ лаконичная укладка и чувственный макияж. Моника присела, показав свои длинные стройные ноги и точеные руки. Выглядит она молодо и свежо, что тут же отметили ее фолловеры.

Для второго лука ей подобрали платье с огромным голубым шлейфом, сшитым из многочисленных пышных оборок, и голой спиной. Моника стоит возле окна, глядя в кадр через плечо. Плавный изгиб спины, манящий взгляд, восхитительный вид – этот кадр, пожалуй, вызвал еще больший ажиотаж в сети. «Божественна», «самая красивая в мире», «невероятная» – не устают восхищаться поклонники знаменитой актрисы.

Стройные ноги и роскошные изгибы: Моника Беллуччи блистает в новой съемке для глянцаМоника выглядит безупречно (фото: instagram.com/jennifermassaux)

Не меньше разговоров в сети, чем соблазнительные снимки Моники, вызвало и ее появление на Венецианском кинофестивале вместе с экс-супругом Венсаном Касселем. Звезды не просто появились вместе на публике – они посетили премьеру обновленной версии фильма Гаспара Ноэ «Необратимость» – но и после опубликовали фото в своих микроблогах, поблагодарив за возможность принять участие в таком проекте.

Стройные ноги и роскошные изгибы: Моника Беллуччи блистает в новой съемке для глянцаВенсан Кассель, Гаспар Ноэ и Моника Беллуччи (фото: instagram.com/vincentcassel)

Выглядели они слегка скованными и смущенными, к тому же между ними стоял режиссер фильма, но тем не менее – это первое появление пары на людях демонстрирует, что пара старается сохранить дружеские отношения.

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Новости Украины Моника БеллуччиВенсан Кассельмодельактриса
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