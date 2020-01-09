Стройная и стильная: Сальма Хайек демонстрирует идеальную фигуру в трендовых вещах сезона

Сальма Хайек обожает светские ивенты, а также выходы в необычных нарядах всех фасонов. Недавно она блистала на красной дорожке «Золотого глобуса» в вечернем платье с откровенным декольте, которое подчеркнуло ее пышные формы. Наряд считается одним из самых удачных на церемонии в этом году и заслужил множество похвал.

Сальма Хайек посещает премьеры (фото: instagram.com/salmahayek)

Затем 53-летняя звезда отправилась на премьеру фильма «Как босс», где играет одну из главных ролей. На вечеринку по случаю выхода ленты на экраны она примерила совершенно другой образ. В этот раз знаменитая красавица выбрала классику – черный костюм: брюки со стрелками и широким ремнем, фрак, а также черную шелковую рубашку, которые дополнила миниатюрной сумочкой, колье с драгоценными камнями и тонким ободком. Вышло стильно и необычно!

Сальма в новом образе (фото: instagram.com/salmahayek)

И вот – новый лук, который точно стоит повторить тем, кто любит многослойность и сочетание «несочетаемого». Образ знаменитости составили широкие, слегка расклешенные брюки, рубашка с рукавами-фонариками с широкими манжетами, а сверху звезда накинула длинное пальто. Все вещи сшиты из клетчатой ткани перекликающихся тонов. Дополнили лук крупные солнцезащитные очки. В таком наряде она посетила премьеру уже упомянутого фильма в Нью-Йорке.

Напомним, недавно Сальма также покорила сеть своей молодостью и красотой. Актриса опубликовала фото крупным планом, где предстала с легким макияжем. А потому ее лицо можно было разглядеть в мельчайших подробностях. Упругая сияющая кожа, свежий живой взгляд и чувственные губы заставили поклонников писать многочисленные восторженные комментарии. И недоумевать, как она может выглядеть такой молодо в 53 года.