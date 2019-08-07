Стройная и стильная: 58-летняя Джулианна Мур блистает на обложке глянца

Джулианна Мур (фото: instyle.com)

Голливудская актриса снялась для InStyle Magazine

Джулианна Мур продолжает активно работать в кино, а также сниматься для глянцевых изданий. Недавно она украсила обложку InStyle Magazine, еще раз доказав, что остается одной из самых популярных и стильных актрис Голливуда, а также, что год рождения – это просто цифры в паспорте. Согласитесь, невозможно поверить, что через пару лет звезде исполнится 60 лет! И редактора журнала считают так же, добавив к материалу с Мур красноречивую подпись: "Это мода, детка!".

Актриса укралиса юбилейный, 25-й номер (фото: instagram.com/juliannemoore)

Джулинна примерила классический наряд от Tom Ford: темно-синюю блузу с внушительным вырезом, который открыл грудь актрисы, и черные широкие брюки с поясом. За изысканный вечерний макияж с выразительными smoky и нейтральными губами отвечал знаменитый визажист Ханг Ванго, а за роскошную, слегка растрепанную, укладку – Серж Норман (Serge Normant), стилист по волосам, который уже стал легендой в мире моды.

Звезда подобрали массу стильных образов (фото: instagram.com/karlawelchstylist)

"Спасибо вам, Лора Браун и InStyle, за то, что поместили меня в свою сентябрьскую обложку! А за классический наряд – Тому Форду. И спасибо талантливой команде – Хангу Ванго, Сержу Норману и Карле Уэлч – за то, что я так отлично выгляжу и прекрасно провела этот день".

Джулианна и Лора (фото: instagram.com/laurabrown99)

Сама 45-летняя Лора, которая является главным редактором издания, также отметила небывалую энергичность Джулианны и ее красоту. Она опубликовала совместное фото со съемок и написала: "Клянусь, это мой последний пост сегодня. Это фото с @juliannemoore весьма забавно, потому что в конце съемки я выглядела настолько уныло (по сравнению с великолепной Джулианной), что нам пришлось ретушировать помаду и краснеть позже…".

На вечеринку Джулианну красил Ханг Ванго (видео: instagram.com/hungvanngo)

Также вчера, 6 августа, Джулианна успела блеснуть на премьере своего фильма "После свадьбы", которая состоялась в Нью-Йорке. Звезда посетила ивент в компании коллеги по съемкам – Мишель Уильямс. Обе красавицы примерили короткие платья. Мур пришла в черно-белом Givenchy, а Мишель – в серебристом Louis Vuitton. К слову, режиссером ленты высутпил муж Джулианны – Барт Фрейндлих.