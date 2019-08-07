Струнка і стильна: 58-річна Джуліанна Мур красується на обкладинці глянцю

Джуліанна Мур (фото: instyle.com)

Голлівудська актриса знялася для InStyle Magazine

Джуліанна Мур продовжує активно працювати в кіно, а також зніматися для глянцевих видань. Нещодавно вона прикрасила обкладинку InStyle Magazine, ще раз довівши, що залишається однією з найбільш популярних і стильних актрис Голлівуду, а також, що рік народження – це просто цифри в паспорті. Погодьтеся, неможливо повірити, що через пару років зірці виповниться 60 років! І редактора журналу вважають так само, додавши до матеріалу з Мур красномовний підпис: "Це мода, дитинко!".

Актриса укралиса ювілейний, 25-й номер (фото: instagram.com/juliannemoore)

Джулинна приміряла класичне вбрання від Tom Ford: темно-синю блузку з великим вирізом, який відкрив груди актриси, і чорні широкі штани з поясом. За вишуканий вечірній макіяж з виразними smoky і нейтральними губами відповідав знаменитий візажист Ханг Ванго, а за розкішну, злегка розпатлану, укладку – Серж Норман (Serge Normant), стиліст по волоссю, який вже став легендою в світі моди.

Зірці підібрали масу стильних образів (фото: instagram.com/karlawelchstylist)

"Спасибі вам, Лора Браун і InStyle, за те, що помістили мене на свою вересневу обкладинку! А за класичний наряд – Того Форду. І спасибі талановитій команді – Хангу Ванго, Сержу Норману і Карлі Уелч – за те, що я так відмінно виглядаю і чудово провела цей день".

Джуліанна і Лора (фото: instagram.com/laurabrown99)

Сама 45-річна Лора, яка є головним редактором видання, також зазначила небувалу енергійність Джуліанни і її красу. Вона опублікувала спільне фото зі зйомок і написала: "Клянуся, це мій останній пост сьогодні. Це фото з @juliannemoore досить красномовне, тому що в кінці зйомки я виглядала настільки сумно (порівняно з прекрасною Джуліанною), що нам довелося ретушувати помаду і червоніти пізніше...".

На вечірку Джуліанну готвував знову Ханг Ванго (відео: instagram.com/hungvanngo)

Також вчора, 6 серпня, Джуліанна встигла відмітитися на прем'єрі свого фільму "Після весілля", яка відбулася в Нью-Йорку. Зірка відвідала івент в компанії колеги по зйомок – Мішель Вільямс. Обидві красуні приміряли короткі сукні. Мур прийшла в чорно-білій Givenchy, а Мішель – в сріблястій Louis Vuitton. До речі, режисером стрічки высутпил чоловік Джуліанни – Барт Фрейндліх.