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Стильний вихід: Ольга Фреймут покрасувалася в елегантній сукні від Chloe

Lite » Мода 12.06.2019 - 18:31
Стильний вихід: Ольга Фреймут покрасувалася в елегантній сукні від Chloe
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведуча провела майстер-клас в Луцьку

Ольга Фреймут, яка часто вражає своїми жіночними і стильними нарядами, відвідала Луцьк, де дала свій майстер-клас. Звичайно ж, ведуча і на цей раз захопила вибором образу - вона блищала на заході в довгій сукні молочного кольору від Chloe. Знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ольга доповнила елегантний лук босоніжками темного кольору на танкетці і з масивними застібками. Цікавою деталлю образу також є намальовані на сукні фігури коней.

Фреймут поділилася своїми спогадами про це місто.

"Повертаюся додому з Луцька. Місто приємних спогадів. Саме тут ми з командою Ревізор вперше зняли рекордну кількість ревізій. А сьогодні тут відбулася моя "Ревізія життя". Плаття @chloe", - написала телезірка.

Стильний вихід: Ольга Фреймут покрасувалася в елегантній сукні від Chloe

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

У коментарях до знімка шанувальники Ольги висловили своє захоплення її образом і стилем, а також подякували за зустріч.

  • "Ой, які конячки!"
  • "Красива Оля ,гарне плаття!"
  • "Олічка, дякую за майстер-клас, ви неймовірна"
  • "Плаття супер"
  • "Супер сукню. Вам дуже йде. Яка ви красуня"
  • "Ви маєте гарний вигляд"
  • "Образ просто зразок"
  • "Плаття неймовірне. Спеціально для Олі Коник))"
  • "Дуже гарне плаття. І Ви, Олю"

Стильний вихід: Ольга Фреймут покрасувалася в елегантній сукні від ChloeСтильний вихід: Ольга Фреймут покрасувалася в елегантній сукні від Chloe

Стильний вихід: Ольга Фреймут покрасувалася в елегантній сукні від ChloeСтильний вихід: Ольга Фреймут покрасувалася в елегантній сукні від Chloe

Стильний вихід: Ольга Фреймут покрасувалася в елегантній сукні від ChloeСтильний вихід: Ольга Фреймут покрасувалася в елегантній сукні від Chloe

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, Ольга Фреймут у стильному вбранні похвалилася своєю білосніжною репутацією.

Раніше 37-річна Ольга Фреймут поділилася своїми правилами стилю.

Також ми писали про те, що Фреймут зворушила мережу ніжним фото з донечкою Євдокією.

"Вирішили зганяти на суші": Нікітюк і Цибульська постали в образі гейш Чарівна: Фреймут похвалилася своєю білосніжною репутацією (фото)
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