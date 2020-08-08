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Стильний образ для плчжу: стиліст запропонувала трендові варіати

Субота 08 серпня 2020 16:57
Стильний образ для плчжу: стиліст запропонувала трендові варіати
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Експерт розповіла про кращі пляжні луки

Як стильно зібрати лук на пляж? Це питання особливо турбує модниць в розпал літнього сезону, тому стиліст Ксенія Господиново вирішила поділитися добіркою актуальних образів.

Топ-5 стильних комбінацій для походу на пляж:

  • Шорти + купальник + льняна / бавовняна сорочка.
  • Кімоно + купальник + сандалі.
  • Кімоно + шорти + купальник.
  • Легкое плаття сорочка + фліп-флоп.
  • Шірокіе летять брюки + купальник + сандалі.

Стильний образ для плчжу: стиліст запропонувала трендові варіати

Стильний образ для плчжу: стиліст запропонувала трендові варіати

Стильний образ для плчжу: стиліст запропонувала трендові варіати

Стильний образ для плчжу: стиліст запропонувала трендові варіати

Стильний образ для плчжу: стиліст запропонувала трендові варіати

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Так більше не носять: стиліст назвала головні антітренд 2020 року

Стиліст рекомендує уникати:

  • Парео.
  • Шифонові накидки.
  • Туніки.

Також стиліст назвала топ-3 правила по догляду за волоссям влітку:

Використовуйте масла. Масла інтенсивно живлять не лише волосся, але і шкіру голови. Серед найбільш корисних - реп'яхову, кокосове, аргановое, обліпихи і мигдальне.

Стильний образ для плчжу: стиліст запропонувала трендові варіати

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Носіть головні убори. Вони захистять від ультрафіолету, збережуть шкіру голови зволоженою і вбережуть волосся від вигорання.

Не зупиняйтеся на шампуні. Чому? Все просто: шампунь тільки очищає волосся і шкіру голови. Бальзам ж пом'якшує і повертає їм еластичність, а маска - глибоко живить і зміцнює їх зсередини.

Нагадаємо, що раніше Ксенія Господиново розповіла, з чим носити масивні сандалі, і трендові плаття-парашут.

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