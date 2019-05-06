Стильные выходные: топ-5 образов на все случаи жизни от Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли не устает радовать нас стильными ансамблями на своей странице в Instagram. Кажется, составлять их и демонстрировать подписчикам – очередное хобби 31-летней красотки. Мы только за! Благодаря ей можно долго не думать, в чем пойти к подругам, на свидание, на деловую встречу или просто на прогулку по городу. Вдохновляемся!

На деловую встречу

Деловой образ Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Супермодель, молодая мама и возлюбленная Джейсона Стэтхема – еще и успешная бизнес-леди. А потому деловые встречи у нее в порядке вещей. Чтобы выглядеть стильно, но при этом не сильно официально, можно попробовать повторить ее фирменный прием: узкие брюки в духе знаменитой модели Victoria Beckham и объемный светлый пиджак. Дополнить их модель предлагает босоножками на каблуке, сумочкой и темными солцезащитными очками.

К подругам



Утонченная Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Выходные – отличный повод встретиться с подругами. И здесь нужен простой и комфортный вариант. Например, белая свободная блуза и черная юбка-карандаш. Дополнить их можно как босоножками на каблуке, как советует модель, так и спортивной обувью. Последний штрих – бежевый клатч и пара украшений. Готово!

На прогулку

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Если вы идете просто прогуляться с любимыми, детьми или просто с собакой, стильный образ никто не отменял. И создать его проще простого, немного видоизменив первый вариант. Оставляет светлый пиджак-оверсайз, а вместо брюк надеваем удобные топ и велосипедки. Волосы можно убрать в хвост, а с собой прихватить любимую сумочку.

На выставку

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

В театр, на выставку, в галерею или любое другое место, требующее более строгого дресс-кода, попробуйте повторить еще один стильный трюк Роузи. Свободная блузка молочного оттенка и серые брюки с тонким поясом – отличный варинт для любого типа фигуры. Дополнить их можно сдержанными аксессуарами и лаконичной обувью.

На романтический ужин

Фото: instagram.com/rosiehw

Если вам предстоит провести вечер в ресторане, то почему бы не выбрать что-то по-настоящему торжественное и романтичное? Например, элегантное белое платье с глубоким вырезом и длинное пальто. Идеально подойдут к ним золотистые аксессуары: клатч, серьги и подвеска, а также утонченные босоножки. А волосы лучше убрать, чтобы не отвлекать внимание от украшений.

Напомним, ранее Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась редкими фото с сыном от Джейсона Стэтхэма.

Также до этого ранее Роузи показала, как сделать трендовый макияж с эффектом металлик за 3 минуты.