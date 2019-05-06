Стильні вихідні: топ-5 образів на всі випадки життя від Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Роузі Хантінгтон-Уайтлі не втомлюється радувати нас стильними ансамблями на своїй сторінці в Instagram. Здається, складати їх і демонструвати підписникам – чергове хобі 31-річної красуні. Ми тільки за! Завдяки їй можна довго не думати, в чому піти до подруг, на побачення, на ділову зустріч або просто на прогулянку по місту. Надихаємося!

На ділову зустріч

Діловий образ Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Супермодель, молода мама і кохана Джейсона Стетхема – ще й успішна бізнес-леді. А тому ділові зустрічі у неї в порядку речей. Щоб виглядати стильно, але при цьому не сильно офіційно, можна спробувати повторити її фірмовий прийом: вузькі штани в дусі знаменитої моделі Victoria Beckham і об'ємний світлий піджак. Доповнити їх модель пропонує босоніжками на підборах, сумочкою і темними сонцезахисними окулярами.

До подруг



Витончена Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Вихідні – відмінний привід зустрітися з подругами. І тут потрібен простий і комфортний варіант. Наприклад, біла вільна блуза та чорна спідниця-олівець. Доповнити їх можна як босоніжками на підборах, як радить модель, так і спортивним взуттям. Останній штрих – бежевий клатч і пара прикрас. Готово!

На прогулянку

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Якщо ви йдете просто прогулятися з коханими, дітьми або просто з собакою, стильний образ ніхто не відміняв. І створити його простіше простого, трохи видозмінивши перший варіант. Залишає світлий піджак-оверсайз, а замість штанів надягаємо зручні топ і велосипедки. Волосся можна прибрати в хвіст, а з собою прихопити улюблену сумочку.

На виставку

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

В театр, на виставку, в галерею або будь-яке інше місце, що вимагає більш суворого дрес-коду, спробуйте повторити ще один стильний трюк Роузі. Вільна блуза молочного відтінку і сірі штани з тонким поясом – відмінний варінт для будь-якого типу фігури. Доповнити їх можна стриманими аксесуарами і лаконічній взуттям.

На романтичну вечерю

Фото: instagram.com/rosiehw

Якщо вам потрібно провести вечір в ресторані, то чому б не вибрати щось по-справжньому урочисте і романтичне? Наприклад, елегантне біле плаття з глибоким вирізом і довге пальто. Ідеально підійдуть до них золотисті аксесуари: клатч, сережки та підвіска, а також витончені босоніжки. А волосся краще прибрати, щоб не відволікати увагу від прикрас.

Нагадаємо, раніше Роузі Хантінгтон-Уайтлі поділилася рідкісними фото з сином від Джейсона Стетхема.

Також до цього раніше Роузі показала, як зробити трендовий макіяж з ефектом металік за 3 хвилини.