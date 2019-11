Стильные сестрички: Джиджи и Белла Хадид показали идеальные фигуры в соблазнительных нарядах

Джиджи и Белла Хадид редко появляются на мероприятиях вместе, но каждый такой выход становится событием. Вчера в Нью-Йорке состоялся модный «Оскар», церемония вручения наград лучшим деятелям фешн-индустрии The Council of Fashion Designers of America. Здесь собралось множество знаменитостей: модели Эшли Грэм, Жасмин Тукс, Кэндис Свейнпол, актриса Кэт Грэхем, не обошли стороной ивент и сестры Хадид.

Джиджи и Белла Хадид (фото: instagram.com/cfda)

Одни из самых популярных моделей в мире явились на мероприятие в стильных нарядах. Белла примерила облегающий черный комбинезон с высоким горлом из бархатной ткани с необычным декором в виде бусин на сосках и пупке от Alexander Wang. Дополнили наряд ботинки с узким носком, серебристая сумочка, мелкие серьги, макияж с густ подведенными глазами, а также собранные в высокий хвост волосы. Образ получися сексуальным и дерзким, вполне в духе Беллы.

Белла перед выходом (фото: instagram.com/bellahadid)

Джиджи, которая не так часто блистает на светских ивентах, как младшая сестра, сделала упор на женственности. Она пришла на ивент в длинном трикотажном платье болотного оттенка с косами на рукавах и талии от Dion Lee. Завершали образ черные ботинки, маленькая желтого цвета сумочка и крупные серьги. Волосы она собрала в тугой пучок, а макияж сделала выразительный, в золотисто-коричневых тонах.

Обе девушки много фотографировались и были в приподнятом настроении. Белла уже успела поделиться кадрами на странице своего микроблога, шутливо подписав их: «Фото легендарного и всемирно известного фотографа Джиджи Хадид». Модель принимает соблазнительные позы, сидя на лестнице перед отъездом на церемонию.