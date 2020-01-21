Стильные будни: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как сделать офисный гардероб женственным

Роузи Хантингтон-Уайтли умеет подать любой образ так, что его тут же хочется повторить. А потому она – любимица глянцевых изданий по всему миру. В этот раз британская икона стиля стала героиней нового номера The Sunday Times Style, где примерила массу стильных вещей для современной деловой женщины. В интервью британская красотка рассказала о своем бизнесе, а также о материнстве и умении все успевать.

Роузи украсила новую обложку (фото: instagram.com/gigihadid)

Для съемки Роузи подобрали несколько стильных классических сочетаний, которые можно смело брать в пример при формировании своего гардероба. За основу стилисты взяли брюки с высокой посадкой, а также нежные женственные блузы, объемные жакеты и джемперы. Вдохновляемся!

Нежность и женственность уместны везде (фото: instagram.com/rosiehw)

Белые брюки и шелковая свободная блуза бежевого оттенка, дополненные золотистыми массивными украшениями, безупречным макияжем и стильной "мокрой" укладкой… Сложно придумать более выгодное сочетание, когда нужно использовать не только свой ум, но и женское очарование. Еще один вариант "верха" – нежно-желтая блуза с воротом и широкими рукавами, которую 32-летняя звезда примерила на обложке.

Белый – идеально для офиса (фото: instagram.com/rosiehw)

Еще один образ, который точно поможет сделать офисные будни яркими и стильными – total white. Белые брюки, топ и жакет, которые слегка отличаются тонами, составляют выгодный со всех сторон деловой ансамбль. А уж от мужчин-коллег отбоя точно не будет! Если вы хотите больше экспериментов, попробуйте жакет заменить объемным пиджаком молочного оттенка.

Роузи отлично смотрится во всех стилях (фото: instagram.com/rosiehw)

Черные брюки с высокой посадкой и свитер яркого оттенка вместе смотрятся невероятно гармонично. Такое сочетание наверняка добавит яркую нотку в зимние дни. Разумеется, со столь смелым вырезом, как у модели, не стоит идти на деловую встречу. А вот присмотреться к силуэту и повторить, безусловно, нужно.