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Стильно и соблазнительно: Роузи Хантингтон-Уайтли подчеркнула точеную фигуру рубашкой Джейсона Стетхэма

Вторник 14 июля 2020 21:21
Стильно и соблазнительно: Роузи Хантингтон-Уайтли подчеркнула точеную фигуру рубашкой Джейсона Стетхэма
Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Ольга Турчаникова

Звезда учит носить мужскую рубашку

Роузи Хантингтон-Уайтли – воплощение женственности и вкуса. Она известна своими стильными образами, которые становятся хитами сети. Но даже если она просто лежит дома на шезлонге, то выглядит столь совершенно, что тут же становится главным предметом обсуждения модных и светских порталов. В этот раз Роузи демонстрирует лук, который состоит всего из одной вещи – белой свободной рубашки, которая стала идеальной вещью для жаркого лета. Модель уточнила, что вещь она заимствовала из гардероба бойфренда. Образ дополнили крупная золотая цепочка на ноге, нейтральный макияж, а также укладка волной.

Стильно и соблазнительно: Роузи Хантингтон-Уайтли подчеркнула точеную фигуру рубашкой Джейсона СтетхэмаСтильно и соблазнительно: Роузи Хантингтон-Уайтли подчеркнула точеную фигуру рубашкой Джейсона Стетхэма

Новый образ Роузи (фото: instagram.com/rosiehw)

«Всегда лучшая», «Какая ты красивая», «Невероятная», «Я хочу такую же рубашку», «Как тебе удается выглядеть столь совершенно?», – не могут налюбоваться фанаты британки.

Стильно и соблазнительно: Роузи Хантингтон-Уайтли подчеркнула точеную фигуру рубашкой Джейсона Стетхэма

Модель обождает мужские вещи (фото: instagram.com/rosiehw)

Девушка сидит, подогнув ноги, и выглядит спокойной и умиротворенной. Солнечные ванны она принимает на заднем дворе их с Джейсоном Стетхэмом дома, который обставила сама Роузи. Напомним, модель давно увлекается составлением интерьеров. А потому она применила свои таланты, сделав их семейное гнездышко не только уютным, но и стильным.

Стильно и соблазнительно: Роузи Хантингтон-Уайтли подчеркнула точеную фигуру рубашкой Джейсона Стетхэма

Роузи всегда выглядит соблазнительно (фото: instagram.com/rosiehw)

Напомним, ранее мы писали, что Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала самый модный костюм этого лета – состоящий из свободного кроя брюк и рубашки. Девушка предлагает добавить пикантную изюминку, надев его на голое тело. Аксессуары она выбирает в этом сезоне крупные, в золотистом оттенке. Берем пример!

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Новости Украины модельРоузи Хантингтон-Уайтли
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