Безупречный total white: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить самый модны костюм этого лета

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Учимся у иконы стиля

Роузи Хантингтон-Уайтли – признанная икона стиля, которая раньше часто радовала аутфитами на любой случай жизни. Сейчас подобных постов стало намного меньше – во время карантина девушка сосредоточилась на семье и воспитании малыша. Сейчас британская красавица возвращается к привычному графику. А необычные луки – в ее микроблог. Звезда остановилась в этот раз на одной из самых актуальных моделей этого лета: брючном костюме свободного кроя.

Горфированная легкая ткань идеально подошла под фасон вещей. Широкие брюки и рубашка придают луку тот самый неуловимый летний флер, расслабленный и нежный. Кажется, Роузи облачилась в невесомые белые облака. Девушка позирует в своем доме, на фоне белого интерьера, сидя на деревянном кресле. Выглядит она спокойной и умиротворенной. Идеальную картину дополнил безупречный макияж в натуральных тонах, а также укладка-волна. Из аксессуаров знаменитость предпочла золотые браслеты и серьги. Получилось просто и стильно.

Образ получился идеально летним (фото: instagram.com/rosiehw)

К слову, Роузи постаралась сделать образ также и соблазнительным – она надела рубашку на голое тело. А потому во внушительном разрезе была видна роскошная грудь девушки.

Деушка учит преподносить себя и вещи (фото: instagram.com/rosiehw)

Напомним, Роузи обожает превносить эстетику во все, что ее окружает. Так, интерьер своего дома с Джейсоном Стетхэмом модель продумлаа до мелочей самостоятельно. В доме знаменитой пары преобладает светлый оттенок. Здесь много комнатных растений, в также живых цветов. Комнаты она предпочитает оставить голыми, мебель предпочитает винтажную 50-х годов, а дополняют все роскошные аксессуары и произведения искусства. Ванная комната, которая часто фигурирует в блоге модели, отделана мрамором. Кажется, здесь ничто не сможет отвлекать от приятных и расслабляющих процедур.