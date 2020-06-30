Стильно и комфортно: Изабель Гулар похвасталась спортивным телом в трендовом летнем наряде

Модель учит составлять летние луки
Изабель Гулар любит спорт, а также – соответственно – и спортивные вещи. Их 35-летняя красотка предпочитает носить не только на тренировки, помня, что это один из главных трендов сезона. Несколько часов назад она показала, как стильно обыграть образ, чтобы в нем было появиться хоть на свидании, хоть на прогулке по летнему городу.
Изабель в новом образе (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Изабель надела широкие брюки с кулиской ярко-желтого оттенка, белоснежного цвета кроп-топ, а также им в тон кеды высокими носками. На плечи она накинула свитшот с длинными рукавами. Последний штрих – солнцезащитные очки в узкой оправе, сумочка Fendi, а также часы, браслеты и серьги-подвески. Такой образ отлично дополнили выпрямленные и идеально уложенные волосы. Благодаря этим деталям лук перестал быть суто спортивным, превратившись в легкий и даже несколько гламурный. В подписи Гулар упомянула, что желтый – ее любимый цвет. Что ж, не сомневается, что продажи на брюки именно этого оттенка вскоре взлетят на сайте производителя.
Помимо одежды, Изабель не забыла продемонстрировать свое совершенное тело. Она сделала пару кадров, где отчетливо виден ее идеальный рельефный пресс. Напомним, Изабель – адепт здорового образа жизни и спорта. Она устраивает регулярные тренировки, доводя свою фигуру до совершенства. А затем мотивирует фанатов следовать ее примеру, «Великолепна», «восхитительна», «самая красивая», «вау», «что за фигура», – и в этот раз не перестают восхищаться они.
Напомним, Изабель показала очередное свое фитнес-занятие всего несколько дней назад. Девушка похвасталась селфи на фоне внушительных гантелей, примерив соблазнительный спортивный костюм, состоящий из крошечных черных шортов и топа с красными вставками. В зеркале она демонстрирует накачанные мышцы, поворачиваясь к камере разными сторонами. Как истинная модница, Гулар не отказала себе в удовольствии даже в зал надеть многочисленные аксессуары. Волосы она собрала в высокий хвост, перехватив их яркой резинкой. Макияж модель также сделала, но легкий и ненавязчивый.
Автор: Lite