Стильно і комфортно: Ізабель Гулар похвалилася спортивним тілом в трендовому літньому образі

Модель вчить складати літні луки
Ізабель Гулар любить спорт а також, відповідно і спортивні речі. Їх 35-річна красуня обожнює носити не лише на тренування, пам'ятаючи, що це один з головних трендів сезону. Кілька годин тому вона показала, як стильно обіграти образ, щоб у ньому було з'явитися хоч на побаченні, хоч на прогулянці в спекотному місті.
Ізабель в новому образі (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Ізабель одягала широкі штани з куліскою яскраво-жовтого відтінку, білосніжного кольору кроп-топ, а також їм в тон кеди високими шкарпетками. На плечі вона накинула світшот з довгими рукавами. Останній штрих – сонцезахисні окуляри у вузькій оправі, сумочка Fendi, а також годинник, браслети і сережки-підвіски. Такий образ чудово доповнили випрямлене і ідеально укладене волосся. Завдяки цим деталям лук перестав бути суто спортивним, перетворившись в легкий і навіть кілька гламурний. У підписі Гулар згадала, що жовтий – її улюблений колір. Що ж, не сумнівається, що продажі на штани саме цього відтінку незабаром злетять на сайті виробника.
Крім одягу, Ізабель не забула продемонструвати своє досконале тіло. Вона зробила пару кадрів, де чітко видно її ідеальний рельєфний прес. Нагадаємо, Ізабель – адепт здорового способу життя і спорту. Вона влаштовує регулярні тренування, доводячи свою фігуру до досконалості. А потім мотивує фанатів слідувати її прикладу, «Прекрасна», «чудова», «найкрасивіша», «вау», «що за фігура», – і цього разу не перестають захоплюватися вони.
Нагадаємо, Ізабель показала чергове своє фітнес-заняття всього кілька днів тому. Дівчина похвалилася селфі на тлі значних гантелей, примірявши спокусливий спортивний костюм, що складається з крихітних чорних шортів і топа з червоними вставками. У дзеркалі вона демонструє накачані м'язи, повертаючись до камери різними сторонами. Як справжня модниця, Гулар не відмовила собі в задоволенні навіть в зал одягти численні аксесуари. Волосся вона зібрала у високий хвіст, перехопивши їх яскравою гумкою. Макіяж модель також зробила, але легкий і ненав'язливий.
Автор: Lite