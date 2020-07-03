Стильно и элегантно: Лилия Ребрик учит носить трендовый ансамбль с "бермудами" за 2270 грн

Неугомонная Лилия Ребрик поражает поклонников своей жизнерадостностью и энергичностью. Рано утром она спешит на эфир родного телеканала, а вечером в отличном настроении красуется на съемочной площадке украинского сериала. У теледивы хватает сил и вдохновения на любимую работу, которая принсит ей массу удовольствия, и она не забывает уделять время семье и продуктивно проводить досуг с самыми любимыми – мужем и двумя дочками. Так, каждый раз в эфире "Ранку з Україною" Лилия демонстирует новый наряд от украинских брендов.

В конце недели ведущая показала, как носить тред этого лета. Коттоновый костюм миндального оттенка с остромодными шортами-бермудами, а также короткая куртку с оригинальными накладными карманов от украинского дизайнера Ольги Ширай (комплект общей стоимостью – 2 270 грн). К слову, укороченные пиджаки, куртки и жакеты до линии талии и немного ниже в своих коллекциях показали Saint Laurent, Emporio Armani и Michael Kors.

Скриншот: instagram.com/olga.shyrai

Лилия дополнила трендовый ансамбль лета 2020 белыми лодочками и оригинальными массивными серьгами в форме капли в стиле бохо с золотисто-синими кисточками. Макияж – естественный и легкий.

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич показали вкусный эфир со своим со-ведущим Алексеем Сухановым(фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вместе с Анатолием Антоличем к Лилии присоединился еще один ведущий канала "Україна", Алексей Суханов - он угостил коллег запеканкой с черешней без муки.

"Тільки 10 ранку, а я вже маю стільки приводів сказати "дякую"! Мене оточують прекрасні люди!!! Бажаємо всією командою @ranok_ua всім гарних вихідних. P.S. Дякую моєму коханому @andrii_dykyi, що прокидаєшся зі мною о 4.07 і робиш мені найсмачнішу каву", - не забыла о муже Лилия. Поклонники отреагировали на образ ведущих.

Безумно классные

Дуже гарні!

Лілія Ребрик, ви гарна як троянди. Анатолій, ви гарний як небо

Класні видучі

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик покрасовалась в модном платье-рубашке от украинского бренда в прямом эфире утренней программы.