Стильно і елегантно: Лілія Ребрик вчить носити трендовий ансамбль з бермудами за 2270 грн

Невгамовна Лілія Ребрик вражає шанувальників своєї жизттєрадісністю і еренгійністю. Рано вранці вона поспішає на ефір рідного телеканалу, а ввечері у відмінному настрої красується на знімальному майданчку українського серіалу. У теледіви вистачає сил і натхнення на улюблену роботу, кщо принсит їй масу задоволення, і вона не забуває приділяти час сім'ї і продуктивно проводити дозвілля з найулюбленішими – чоловіком і двома доньками. Так, кожен раз в ефірі "Ранку з Україною" Лілія демонструє нове вбрання від українських брендів.

В кінці тижня ведуча показала, як носити тред цього літа. Коттоновий костюм мигдалевого відтінку з надзвичайно модними шортами-бермудами, а також коротка куртка з оригінальними накладними кишенями від українського дизайнера Ольги Ширай (комплект загальною вартістю – 2 270 грн). До речі, укорочені піджаки, куртки і жакети до лінії талії і трохи нижче в своїх колекціях показали Saint Laurent, Emporio Armani і Michael Kors.

Скріншот: instagram.com/olga.shyrai

Лілія доповнила трендовий ансамбль літа 2020 білими човниками і оригінальними масивними сережками у формі краплі в стилі бохо з золотисто-жовтими китицями. Макіяж – природний і легкий.

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч показали смачний ефір зі своїм спів-ведучим Олексієм Сухановим(фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Разом з Анатолієм Антоличем до Лілії приєднався ще один ведучий каналу "Україна", Олексій Суханов - він пригостив колег запіканкою з черешнею без борошна.

"Тільки 10 ранку, а я вже маю стільки приводів сказати «дякую»! Мене оточують прекрасні люди!!! Бажаємо всією командою @ranok_ua всім гарних вихідних. P. S. Дякую моєму коханому @andrii_dykyi, що прокидаєшся зі мною про 4.07 і робиш мені найсмачнішу каву", - не забула про чоловіка Лілія. Шанувальники відреагували на образ ведучих.

Шалено класні

Дуже гарні!

Лілія Ребрик, ви гарна як троянди. Анатолій, ви гарний як небо

Класні видучі

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик покрасувалася у модному платті-сорочці від українського бренду в прямому ефірі ранкової програми.