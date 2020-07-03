Стильно і елегантно: Лілія Ребрик вчить носити трендовий ансамбль з бермудами за 2270 грн

Ведуча з'явилася в ранковому ефірі в сильному образі
Невгамовна Лілія Ребрик вражає шанувальників своєї жизттєрадісністю і еренгійністю. Рано вранці вона поспішає на ефір рідного телеканалу, а ввечері у відмінному настрої красується на знімальному майданчку українського серіалу. У теледіви вистачає сил і натхнення на улюблену роботу, кщо принсит їй масу задоволення, і вона не забуває приділяти час сім'ї і продуктивно проводити дозвілля з найулюбленішими – чоловіком і двома доньками. Так, кожен раз в ефірі "Ранку з Україною" Лілія демонструє нове вбрання від українських брендів.
В кінці тижня ведуча показала, як носити тред цього літа. Коттоновий костюм мигдалевого відтінку з надзвичайно модними шортами-бермудами, а також коротка куртка з оригінальними накладними кишенями від українського дизайнера Ольги Ширай (комплект загальною вартістю – 2 270 грн). До речі, укорочені піджаки, куртки і жакети до лінії талії і трохи нижче в своїх колекціях показали Saint Laurent, Emporio Armani і Michael Kors.
Скріншот: instagram.com/olga.shyrai
Лілія доповнила трендовий ансамбль літа 2020 білими човниками і оригінальними масивними сережками у формі краплі в стилі бохо з золотисто-жовтими китицями. Макіяж – природний і легкий.
Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч показали смачний ефір зі своїм спів-ведучим Олексієм Сухановим(фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Разом з Анатолієм Антоличем до Лілії приєднався ще один ведучий каналу "Україна", Олексій Суханов - він пригостив колег запіканкою з черешнею без борошна.
"Тільки 10 ранку, а я вже маю стільки приводів сказати «дякую»! Мене оточують прекрасні люди!!! Бажаємо всією командою @ranok_ua всім гарних вихідних. P. S. Дякую моєму коханому @andrii_dykyi, що прокидаєшся зі мною про 4.07 і робиш мені найсмачнішу каву", - не забула про чоловіка Лілія. Шанувальники відреагували на образ ведучих.
Скріншот коментарів
Раніше Лілія Ребрик покрасувалася у модному платті-сорочці від українського бренду в прямому ефірі ранкової програми.
Автор: Lite