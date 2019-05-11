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Стильная штучка: Маша Ефросинина восхитила фанов трендовым нарядом


Ведущая прогулялась по городу в стильном кожаном плаще

Маша Ефросинина может по праву называться иконой стиля, ведь телеведущая регулярно блистает в эффектных и элегантных нарядах и является настоящим примером для подражания. На своей странице в Instagram шоувумен поделилась новым фото в трендовом наряде, который в очередной раз вызвал восторг у ее поклонников.

На снимке Маша запечатлена у входа в подъезд, при этом она примерила трендовый кожаный плащ горчичного цвета с большими карманами, а также темные брюки-клеш. Ведущая дополнила стильный образ повязкой на голову и солнцезащитными очками. 

"Реальность", - загадочно подписала публикацию Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловеры звезды отметили, что подобные плащи - настоящий тренд этого сезона, и оставили множество комплиментов стилю и красоте знаменитости.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

  • "Ну каак?! Даже на таком фото все подобрано в тон, все как на картинке... Просто ВАУ!!!"
  • "Стиль - Маша - тренд!"
  • "Круто, так просто і круто"
  • "Красивая очень)"
  • "Прекрасная"
  • "Очень милое фото"
  • "Сейчас в тренде накладные карманы, очень элегантно:)"
  • "Ах, какой чудесный тренч. Такой необычный цвет, но так гармонично смотрится в этом образе"
  • "Стильно"
  • "Маша, вы такая красивенная и харизматичная!"
  • "Солнечная"
  • "Красивый плащик)"

Напомним, Маша Ефросинина показала кулинарные шедевры 15-летней дочери Наны.

Также Маша Ефросинина вызвала бурю эмоций трогательными фото с мужем. Пара отметила 17 лет с даты знакомства! 

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