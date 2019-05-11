Стильная штучка: Маша Ефросинина восхитила фанов трендовым нарядом

Ведущая прогулялась по городу в стильном кожаном плаще
Маша Ефросинина может по праву называться иконой стиля, ведь телеведущая регулярно блистает в эффектных и элегантных нарядах и является настоящим примером для подражания. На своей странице в Instagram шоувумен поделилась новым фото в трендовом наряде, который в очередной раз вызвал восторг у ее поклонников.
На снимке Маша запечатлена у входа в подъезд, при этом она примерила трендовый кожаный плащ горчичного цвета с большими карманами, а также темные брюки-клеш. Ведущая дополнила стильный образ повязкой на голову и солнцезащитными очками.
"Реальность", - загадочно подписала публикацию Ефросинина.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловеры звезды отметили, что подобные плащи - настоящий тренд этого сезона, и оставили множество комплиментов стилю и красоте знаменитости.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина показала кулинарные шедевры 15-летней дочери Наны.
Также Маша Ефросинина вызвала бурю эмоций трогательными фото с мужем. Пара отметила 17 лет с даты знакомства!