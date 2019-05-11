Стильна штучка: Маша Єфросиніна захопила фанів трендовим нарядом

Маша Єфросиніна може по праву називатися іконою стилю, адже телеведуча регулярно блищить в ефектних і елегантних вбраннях і є справжнім прикладом для наслідування. На своїй сторінці в Instagram шоувумен поділилася новими фото в трендовому вбранні, який в черговий раз викликав захват у її шанувальників.

На знімку Маша зображена біля входу в під'їзд, при цьому вона приміряла трендовий шкіряний плащ гірчичного кольору з великими кишенями, а також темні брюки-кльош. Ведуча доповнила стильний образ пов'язкою на голову і сонцезахисними окулярами.

"Реальність", - загадково підписала публікацію Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери зірки відзначили, що подібні плащі - справжній тренд цього сезону, і залишили безліч компліментів стилю і красі знаменитості.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Ну як?! Навіть на такому фото все підібрано в тон, все як на картинці... Просто ВАУ!!!"

"Стиль - Маша - тренд!"

"Круто, так просто і круто"

"Гарна дуже)"

"Прекрасна"

"Дуже миле фото"

"Зараз в тренді накладні кишені, дуже елегантно:)"

"Ах, який чудовий тренч. Такий незвичайний колір, але так гармонійно виглядає в цьому образі"

"Стильно"

"Маша, ви така красива і харизматична!"

"Сонячна"

"Гарний плащик)"

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