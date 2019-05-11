Стильна штучка: Маша Єфросиніна захопила фанів трендовим нарядом

Ведуча прогулялася по місту в стильному шкіряному плащі
Маша Єфросиніна може по праву називатися іконою стилю, адже телеведуча регулярно блищить в ефектних і елегантних вбраннях і є справжнім прикладом для наслідування. На своїй сторінці в Instagram шоувумен поділилася новими фото в трендовому вбранні, який в черговий раз викликав захват у її шанувальників.
На знімку Маша зображена біля входу в під'їзд, при цьому вона приміряла трендовий шкіряний плащ гірчичного кольору з великими кишенями, а також темні брюки-кльош. Ведуча доповнила стильний образ пов'язкою на голову і сонцезахисними окулярами.
"Реальність", - загадково підписала публікацію Єфросиніна.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловери зірки відзначили, що подібні плащі - справжній тренд цього сезону, і залишили безліч компліментів стилю і красі знаменитості.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала кулінарні шедеври 15-річної доньки Нани.
Також Маша Єфросиніна викликала бурю емоцій зворушливими фото з чоловіком. Пара відзначила 17 років з дати знайомства!