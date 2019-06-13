Стильная и романтичная: Катя Осадчая восхитила нежностью в белоснежном платье

Катя Осадчая порадовала поклонников новым ярким образом. Более того, украинская телеведущая обратила отдельное внимание на необычную локацию очередного светского мероприятия, которое она посетила. Так, Осадчую пригласили на презентацию нового проекта от одной из авиакомпаний. Место встречи – столичный аэропорт "Борисполь".

В своих сториз, а также в посте на instagram-страничке Осадчая с юмором отметила, мол, ей как-то даже непривычно находится в аэропорту, но при этом никуда не лететь.

"Странное чувство, приехали в аэропорт и никуда не полетели", - пишет телеведущая.

И правда, в последнее время у Осадчей буквально марафон светских событий, ради которых она колесит не только по Украине, но и посещает другие страны. Очень часто на страничках телеведущей в соцсетях можно увидеть ее "временные посты" из аэропорта или на борту самолета.

Однако, конечно же, в центре внимания – воздушное летнее платье Осадчей от украинского бренда POUSTOVIT (дизайнер Лилия Пустовит). Белоснежное платье длины миди напоминает халат. Выполнено оно из легкой узорной ткани – словно кружево. С рукавчиками, аккуратным воротником, пояском – смотрится очень романтично.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Свой романтичный образ Осадчая дополнила удобными белыми кроссовками, сумкой-цилиндром. Из украшений – подвеска из демчука, а также белоснежные крупные заколки в волосах (тренд сезона 2019).

Как обычно, Осадчая отказалась от насыщенного макияжа. И сделала акцент на максимальной естественности.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей поспешили остаивить свои восторженные отзывы под ее новыми фото:

"Платье – просто бомба"

"Вау, очень красивая!"

"Какая красавица"

"Катюша, хорошо выглядишь"

"Классное платье"

"Все очень гармонично и стильно"

"Красивая, милая, нежная, платье супер"

"Катя, вы как всегда на высоте. Восхищаюсь Вами"

"Катюша, как же вы красиво смотритесь) Какое красивое платье"

"Красивая вы и красивая торбочка"

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, Катя Осадчая восхитила нежным фото без макияжа с любимыми цветами пионами.

Ранее Катя Осадчая показала фото в компании отца. Подписчики телеведущей нашли поразительное сходство между родными людьми.