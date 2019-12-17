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Стильна наречена: Катя Осадча блиснула стрункою фігурою в білосніжній сукні

Lite » Мода 17.12.2019 - 11:11
Стильна наречена: Катя Осадча блиснула стрункою фігурою в білосніжній сукні
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Вже в найближчих випусках програми "Світське життя" Осадча покаже випуск з чергової презентації

Катя Осадча - однозначно одна з найстильніших українських телеведучих, та й взагалі представниць українського шоу-бізнесу. Кожен світський вихід Осадчої - окрема тема для обговорення, зокрема - розбір її образу. Днями беззмінна ведуча програми "Світське життя" з'явилася в новому "образі нареченої" - в білосніжній сукні з відкритими плечима.

Марафон світських подій заніс Осадчу в Одесу, де відбулося відкриття шоу-руму меблів. Програма "Світське життя" також підготувала випуск з цієї події, який покажуть вже в найближчому ефірі.

Як завжди, окремої уваги заслуговує новий образ телеведучої. Перед камерами Осадча блищала в білому асиметричному плаття, під горло, яке при цьому декороване розрізами для плечей. Витонченість модельної фігури підкреслює тонкий чорний пояс. Довершують образ закриті чорні туфлі, а також незмінний аксесуар Катерини - капелюшок. На цей раз ведуча вибрала плоский чорний капелюшок, який тримається на атласній стрічці. Волосся зібране у вечірню зачіску, а з аксесуарів - масивні золоті сережки.

До речі, серед гостей вечірки також був помічений актор і екс-учасник шоу Танці з зірками-2019 Даніель Салем.

Стильна наречена: Катя Осадча блиснула стрункою фігурою в білосніжній сукні

Даніель Салем і Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Стильна наречена: Катя Осадча блиснула стрункою фігурою в білосніжній сукні

Стильна наречена: Катя Осадча блиснула стрункою фігурою в білосніжній сукні

Стильна наречена: Катя Осадча блиснула стрункою фігурою в білосніжній сукні

Фото: instagram.com/svitsketv

Відзначимо, що на даний момент українська телеведуча перебуває в Амстердамі, куди вона вирушила на днях. Осадча вже відповіла на запитання шанувальників - поїздка носить робочий характер.

“Цього разу ми у справах, знімаємо Світське життя, але в планах повернутися кататися на велосипедах і не тільки. Стежте за анонсами, скоро у Світському житті наші нідерландські пригоди", - пише телеведуча.

Звичайно ж, ведуча не упустила можливості показати парочку яскравих образів в червоних тонах з Амстердама.

Стильна наречена: Катя Осадча блиснула стрункою фігурою в білосніжній сукні

Стильна наречена: Катя Осадча блиснула стрункою фігурою в білосніжній сукні

Стильна Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов зачарував ніжним фото з Осадчою з Одеси.

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