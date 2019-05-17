ru
ua

Стильная Маша Ефросинина очаровала ярким неоновым "луком"


Особенно фолловерам понравились туфли телеведущей

Маша Ефросинина - одна из самых стильных телеведущих Украины и регулярно восхищает и поражает поклонников своим вкусом и эффектными нарядами. На новом фото, опубликованном в Instagram знаменитости, она продемонстрировала яркий весенний образ, который очень понравился фанам.

На снимке Маша поднимается вверх по ступенькам на фоне ярко-зеленой травы. Ведущая предстала в джинсах и элегантном плаще трех разных оттенков синего. Дополняют впечатляющий аутфит неоново-салатовые туфли на каблуке и солнцезащитные очки.

"В прыжке между дождем и солнцем ... #жизньвихрем", - прокомментировала Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловеры пришли в восторг от эффектного наряда артистки - многих особенно впечатлили ее туфли. Они поспешили оставить восхищенные отзывы.

  • "Туфли огонь"
  • "Такая красивая, неоновая"
  • "Маша красотка"
  • "Какой наряд.....мечта!"
  • "Ярко очень"
  • "Отличный лук"
  • "Вау, бомба!!!"
  • "Туфли!!!!! Аааа) Мария - вы мега-леди"
  • "Крутой образ. Если бы все одевались у нас так ярко и жизнь была бы веселей"
  • "Какая же красивая и душой и вообще:)))"
  • "Яркая Машенька)) Вы прекрасны"
  • "Очень красиво, необычно"
  • "Как стильно"

Напомним, Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой. Она призывает каждого родителя быть другом своему ребенку и поддерживать его, особенно в сложный период сдачи ЗНО.

Ранее Маша Ефросинина поделилась жизненными уроками мудрой мамы

Кстати, до этого Маша Ефросинина похвасталась кулинарными талантами 15-летней дочки Наны.

 

"Клубничка": звездные гости премьеры фильма (фото) Красавицы в маму: Ольга Сумская показала своих дочерей
Читать все новости