Стильна Маша Єфросиніна зачарувала яскравим неоновим "луком"

Особливо фоловерам сподобалися туфлі телеведучої
Маша Єфросиніна - одна з найбільш стильних телеведучих України та регулярно захоплює і вражає шанувальників своїм смаком і ефектними нарядами. На новому фото, опублікованому в Instagram знаменитості, вона продемонструвала яскравий весняний образ, який дуже сподобався фанам.
На знімку Маша піднімається вгору по сходинках на тлі яскраво-зеленої трави. Ведуча з'явилася в джинсах і елегантному плащі трьох різних відтінків синього. Доповнюють вражаючий аутфит неоново-салатові туфлі на підборах і сонцезахисні окуляри.
"В стрибку між дощем і сонцем ... #жизньвихрем", - прокоментувала Єфросиніна.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловери прийшли в захват від ефектного вбрання артистки - багатьох особливо вразили її туфлі. Вони поспішили залишити захоплені відгуки.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна звернулася до матерів з важливим проханням. Вона закликає кожного з батьків бути другом своїй дитині і підтримувати її, особливо в складний період здачі ЗНО.
Раніше Маша Єфросиніна поділилася життєвими уроками мудрої мами.
До речі, до цього Маша Єфросиніна похвалилася кулінарними талантами 15-річної доньки Нани.