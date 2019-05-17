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Стильна Маша Єфросиніна зачарувала яскравим неоновим "луком"


Особливо фоловерам сподобалися туфлі телеведучої

Маша Єфросиніна - одна з найбільш стильних телеведучих України та регулярно захоплює і вражає шанувальників своїм смаком і ефектними нарядами. На новому фото, опублікованому в Instagram знаменитості, вона продемонструвала яскравий весняний образ, який дуже сподобався фанам.

На знімку Маша піднімається вгору по сходинках на тлі яскраво-зеленої трави. Ведуча з'явилася в джинсах і елегантному плащі трьох різних відтінків синього. Доповнюють вражаючий аутфит неоново-салатові туфлі на підборах і сонцезахисні окуляри.

"В стрибку між дощем і сонцем ... #жизньвихрем", - прокоментувала Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери прийшли в захват від ефектного вбрання артистки - багатьох особливо вразили її туфлі. Вони поспішили залишити захоплені відгуки.

  • "Туфлі вогонь"
  • "Така красива, неонова"
  • "Маша красуня"
  • "Який наряд.....мрія!"
  • "дуже Яскраво"
  • "Відмінний лук"
  • "Вау, бомба!!!"
  • "Туфлі!!!!! Аааа) Марія - ви мега-леді"
  • "Крутий образ. Якщо б всі одягалися у нас так яскраво і життя було б веселіше"
  • "Яка ж красива і душею і взагалі:)))"
  • "Яскрава Машенька)) Ви прекрасні"
  • "Дуже красиво, незвично"
  • "Як стильно"

Нагадаємо, Маша Єфросиніна звернулася до матерів з важливим проханням. Вона закликає кожного з батьків бути другом своїй дитині і підтримувати її, особливо в складний період здачі ЗНО.

Раніше Маша Єфросиніна поділилася життєвими уроками мудрої мами.

До речі, до цього Маша Єфросиніна похвалилася кулінарними талантами 15-річної доньки Нани.

 

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