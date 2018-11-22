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Стилісти назвали найпопулярніший колір волосся в Голлівуді

Lite » Стиль і мода 22.11.2018 - 12:17
Стилісти назвали найпопулярніший колір волосся в Голлівуді
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Першими новий колір волосся показали американська топ-модель Белла Хадід та співачка Селена Гомес

Найпопулярнішим і трендовим кольором волосся в Голлівуді визнаний відтінок "еспрессо" (espresso hair). Про це повідомляє Daily Mail.

Як пояснили стилісти, насправді цей колір поєднує в собі кілька різних відтінків коричневого.

Першими новий колір волосся показали американська топ-модель Белла Хадід та співачка Селена Гомес.

Стилісти назвали найпопулярніший колір волосся в Голлівуді

Фото: Белла Хадід (instagram.com/bellahadid)

Стилісти назвали найпопулярніший колір волосся в Голлівуді

Фото: Селена Гомес (instagram.com/selenagomez)

Далі тенденцію підтримали модель Кріссі Тайген і актриса Дакота Джонсон, а також Міла Куніс і Люсі Хейл.

Стилісти назвали найпопулярніший колір волосся в Голлівуді

Фото: Дакота Джонсон (instagram.com/dakota.johnson)

Стилісти назвали найпопулярніший колір волосся в Голлівуді

Фото: Міла Куніс (instagram.com/kunisofficial)

"Це фарбування більше підійде власницям темного відтінку шкіри, тому, якщо ви натуральна блондинка — подумайте двічі. Колір буде виглядати яскравіше на довгих локонах, хоча його також можна досягти і на коротких", — розповів провідний фахівець з фарбування в салоні Rush Hair Кріс Уїлліамс.

Стилісти назвали найпопулярніший колір волосся в ГоллівудіФото: Люсі Хейл (instagram.com/lucyhale)

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