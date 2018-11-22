Стилісти назвали найпопулярніший колір волосся в Голлівуді

Першими новий колір волосся показали американська топ-модель Белла Хадід та співачка Селена Гомес
Найпопулярнішим і трендовим кольором волосся в Голлівуді визнаний відтінок "еспрессо" (espresso hair). Про це повідомляє Daily Mail.
Як пояснили стилісти, насправді цей колір поєднує в собі кілька різних відтінків коричневого.
Першими новий колір волосся показали американська топ-модель Белла Хадід та співачка Селена Гомес.
Фото: Белла Хадід (instagram.com/bellahadid)
Фото: Селена Гомес (instagram.com/selenagomez)
Далі тенденцію підтримали модель Кріссі Тайген і актриса Дакота Джонсон, а також Міла Куніс і Люсі Хейл.
Фото: Дакота Джонсон (instagram.com/dakota.johnson)
Фото: Міла Куніс (instagram.com/kunisofficial)
"Це фарбування більше підійде власницям темного відтінку шкіри, тому, якщо ви натуральна блондинка — подумайте двічі. Колір буде виглядати яскравіше на довгих локонах, хоча його також можна досягти і на коротких", — розповів провідний фахівець з фарбування в салоні Rush Hair Кріс Уїлліамс.
Фото: Люсі Хейл (instagram.com/lucyhale)