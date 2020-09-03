ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Стилист назвала топ-7 врагов женской фигуры

Четверг 03 сентября 2020 11:33
Стилист назвала топ-7 врагов женской фигуры
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Неудачно подобранный образ может испортить даже идеальную фигуру

Неудачные приемы с одеждой могут испортить даже самую идеальную фигуру, которую мы так трепетно и усердно строим в спортзале. Стилист Катрин Дойл перечислила несколько "врагов" женской фигуры, которых лучше избегать при подборе образа.

У каждой женщины свои цели и не каждая из нас стремится выглядеть пропорционально, с подчеркнутыми достоинствами фигуры или визуально вытянутым ростом и ногами от ушей. И это нормально! Все мы разные.

При этом большинство в любом своем образе все же хотят выглядеть женственно, подчеркивая все свои достоинства, а не скрывая.


Вещи могут визуально сильно изменить вашу фигуру не в лучшую сторону.

Топ-7 врагов женской фигуры:

Стилист назвала топ-7 врагов женской фигурыСтилист назвала топ-7 врагов женской фигурыСтилист назвала топ-7 врагов женской фигурыСтилист назвала топ-7 врагов женской фигурыСтилист назвала топ-7 врагов женской фигурыСтилист назвала топ-7 врагов женской фигурыСтилист назвала топ-7 врагов женской фигуры

Иллюстративное фото (instagram.com/katrin_doyle)

Напомним, ранее стилист Вика Барва посоветовала осеннюю обувь на все времена, которая не выходит из моды.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины модастилист
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь