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Стиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсів

Неділя 26 липня 2020 16:29
Стиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсів
Ілюстративне фото (pexels.com)

Намагаючись підібрати ідеальну модель, ми часто припускаємося помилок

Багато хто до цих пір роблять одні і ті ж помилки, обираючи свою ідеальну модель. Стиліст Ксенія Господінова перерахувала на своїй сторінці в Instagram топ-5 помилок при виборі джинсів.

Як не треба робити:

Джинси не повинні бути великі в талії.

Не варто думати, що так буде зручніше заправляти в джинси, футболки і кардигани — навпаки, ви тільки будете здаватися ширше.

Стиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсів

Слідкуйте за тим, де розташовані задні кишені.

Вони повинні бути чітко на рівні сідниць. Маленький секрет — великі кишені зроблять сідниці крупніше.

Стиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсів

Вибирати джинси неправильного розміру — на розмір менше або 3 розміри більше, свідомо погана ідея.


Завжди звертайте увагу на посадку.

Це важливо в першу чергу для тих, хто користується онлайн шопінгом.

Стиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсівСтиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсів

Занадто висока талія не зробить вашу фігуру краще, тільки порушить гармонію.

Стиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсів

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше ми писали, що була названа наймодніша річ літа 2020.

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