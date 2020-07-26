Стиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсів

Ілюстративне фото (pexels.com)

Намагаючись підібрати ідеальну модель, ми часто припускаємося помилок

Багато хто до цих пір роблять одні і ті ж помилки, обираючи свою ідеальну модель. Стиліст Ксенія Господінова перерахувала на своїй сторінці в Instagram топ-5 помилок при виборі джинсів.

Як не треба робити:

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Джинси не повинні бути великі в талії.

Не варто думати, що так буде зручніше заправляти в джинси, футболки і кардигани — навпаки, ви тільки будете здаватися ширше.



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Слідкуйте за тим, де розташовані задні кишені.

Вони повинні бути чітко на рівні сідниць. Маленький секрет — великі кишені зроблять сідниці крупніше.



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Вибирати джинси неправильного розміру — на розмір менше або 3 розміри більше, свідомо погана ідея.

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Завжди звертайте увагу на посадку.

Це важливо в першу чергу для тих, хто користується онлайн шопінгом.



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Занадто висока талія не зробить вашу фігуру краще, тільки порушить гармонію.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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