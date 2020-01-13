В стиле ретро: Наталья Водянова блистает в необычной съемке для известного глянца

Наталья Водянова стала героиней нового номера ELLE – вечно молодая модель украсила обложку российской версии знаменитого издания. Фотосессию снимали в необычной ретро-стилистике, а потому Водянова примерила массу вещей, отсылающих к прошлому: широкие брюки, удлиненный жакет с крупными карманами, блуза с бантом на шее… Впрочем, сейчас они вновь на пике популярности.

Дополняют образы крупные аксессуары и необычная прическа с плетением на одну сторону. Макияж ей сделали также весьма оригинальный – с крупными веснушками и подчеркнуто широкими бровями. На обложке Наталья практически повторила знаменитую позу Викории Бекхэм – полушпагат.

Наталья Водянова в новой съемке (фото: instagram.com/natasupernova)

Материал со знаменитой моделью назвали «Правило трех М: мама, модель, меценат». «Я не обычная мама, я классная мама», – написала Наталья под фото в своем микроблоге. И добавила ироничное: «Алло! Это МММ?».

Поклонники и коллеги 37-летней модели принялись обсуждать новую обложку знаменитой красавицы. «О да!», – написал креативный директор Balmain Оливье Рустен. Известный блогер Кристина Базан написала коротко: «Красота». Наталья, которая всегда отвечает первым комментаторам, парировала ей: «От красоты слышу». А Оливье Рустену, который уже стал настоящим другом Водяновой, она ответила массой эмодзи. Также она поблагодарила за добрые слова других своих фолловеров.

Наталья примерила стильные образы (фото: instagram.com/paoloferreira_hair; instagram.com/marielleloubet)

Напомним, в последнее время Наталья порадовала сразу несколькими новостями о личной жизни. Перед Новым годом она объявила о долгожданной свадьбе со своим возлюбленным и отцом младших детей – французским бизнесменом Антуаном Арно. А вскоре показала и новый дом, куда вся семья перебралась совсем недавно.