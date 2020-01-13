У стилі ретро: Наталія Водянова блищить в незвичайній зйомці для відомого глянцю

Модель прикрасила нову обкладинку
Наталя Водянова стала героїнею нового номера ELLE – вічно молода модель прикрасила обкладинку російської версії знаменитого видання. Фотосесію знімали в незвичайній ретро-стилістиці, а тому Водянова приміряла масу речей, які надсилають до минулого: широкі штани, подовжений жакет з великими кишенями, блуза з бантом на шиї... Втім, зараз вони знову на піку популярності.
Доповнюють образи великі аксесуари і незвичайна зачіска з плетінням на одну сторону. Макіяж їй зробили також вельми оригінальний – з великими веснянками і підкреслено широкими бровами. На обкладинці Наталія практично повторила знамениту позу Вікорії Бекхем – полушпагат.
Матеріал зі знаменитою моделлю назвали «Правило трьох М: мама, модель, меценат». «Я не звичайна мама, я класна мама», – написала Наталя під фото в своєму мікроблозі. І додала іронічне: «Алло! Це МММ?».
Шанувальники і колеги 37-річної моделі почали обговорювати нову обкладинку знаменитої красуні. «О так!», – написав креативний директор Balmain Олів'є Рустен. Відомий блогер Христина Базан написала коротко: «Краса». Наталя, яка завжди відповідає першим коментаторам, написала їй: «Від краси чую». А Олів'є Рустену, який вже став справжнім другом Водянової, вона відповіла масою емодзі. Також вона подякувала за добрі слова іншим своїм фоловерам.
Нагадаємо, останнім часом Наталія порадувала відразу декількома новинами про особисте життя. Перед Новим роком вона оголосила про довгоочікуване весілля зі своїм коханим і батьком молодших дітей – французьким бізнесменом Антуаном Арно. А незабаром показала і новий будинок, куди вся родина перебралася зовсім недавно.