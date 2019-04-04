На стиле: Лобода блеснула трендовым образом в пиджаке Gucci за $ 2,900

Светлана Лобода выступила недавно с концертом в Милане, после чего отправилась к фанатам в Прагу. При этом с итальянским городом певица попрощалась весьма стильно, выбрав трендовый наряд – брючный костюм с пиджаком "с мужского плеча".

Так, на своей instagram-страничке Лобода опубликовала яркий снимок, на котором при этом позирует с грузинским/украинским модельером Анзором Тетрадзе (Бичолла).

Лобода и Бичолла (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода для своего стильного выхода выбрала жакет от всемирно известного модного бренда Gucci, декорированный классическим узором марки. При этом на официальном сайте компании стоимость такой обновки составляет $ 2,900.

Пиджак Gucci (скриншот: gucci.com)

Также свой образ Лобода дополнила классическими брюками со стрелками бежевого цвета. На певице – оверсайз футболка с надписью на груди. К сожалению, разобрать надпись сложно. При этом на сайте Gucci находим похожую футболку – за $ 1,500.

Скриншот: gucci.com

На ногах исполнительницы – яркие кроссовки с красными и зелеными вставками. Опять-таки, похожа модель также есть на сайте бренда, за $ 870.

Скриншот: gucci.com

Из аксессуаров Лобода выбрала синий пояс, а также тонкие солнцезащитные очки.

Поклонники исполнительницы поспешили оставить свои отзывы:

"Блин, вы такие классные"

"Моднявые"

"Вы еще с детства с модой на "ты"

"Света, твои очки такие стильные, как ты"

"Очень стильно и красиво"

"Мамины бродяги папины симпотяги"

"Ух ты, как вы круто одеты"

"Какие классные штаны, такой цвет. Обожаемый стиль Лободы"

"Вау, крутая"

"Ох уж этот оверсайз"

"На стиле, супер бренды"

Напомним, ранее Лобода показала трендовый образ - также в оверсайз-пиджаке.

Также не так давно Лобода вернулась со своего мини-тура по США. Певица посетила Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Так, Лобода покорила фигурой в total white образе в Майами.