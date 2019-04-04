На стилі: Лобода блиснула трендовим образом в піджаку Gucci за $ 2,900

Світлана Лобода нещодавно виступила з концертом в Мілані, після чого вирушила до фанатів в Прагу. При цьому з італійським містом співачка попрощалася досить стильно, вибравши трендовий наряд – брючний костюм з жакетом "з чоловічого плеча".

Так, на своїй instagram-сторінці Лобода опублікувала яскравий знімок, на якому при цьому позує з грузинським/українським модельєром Анзором Тетрадзе (Бічолла).

Лобода і Бічолла (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода для свого стильного виходу вибрала жакет від всесвітньо відомого модного бренду Gucci, декорований класичним візерунком марки. При цьому на офіційному сайті компанії вартість такої обновки становить $ 2,900.

Піджак Gucci (скріншот: gucci.com)

Також свій образ Лобода доповнила класичними брюками зі стрілками бежевого кольору. На співачці – оверсайз футболка з написом на грудях. На жаль, розібрати напис складно. При цьому на сайті Gucci знаходимо схожу футболку – за $ 1,500.

Скріншот: gucci.com

На ногах виконавиці – яскраві кросівки з червоними і зеленими вставками. Знову-таки, схожа модель також є на сайті бренду, за $ 870.

Скріншот: gucci.com

З аксесуарів Лобода вибрала синій пояс, а також сонцезахисні окуляри.

Шанувальники виконавиці поспішили залишити свої відгуки:

"Блін, ви такі класні"

"Модняві"

"Ви ще з дитинства з модою на "ти"

"Світлано, твої окуляри такі стильні, як ти"

"Дуже стильно і красиво"

"Мамині волоцюги татусеві симпотяги"

"Ух ти, як ви круто одягнені"

"Які класні штани, такий колір. Обожнюваний стиль Лободи"

"Вау, крута"

"Ох вже цей оверсайз"

"На стилі, супер бренди"

Нагадаємо, раніше Лобода показала трендовий образ - також у оверсайз-піджаку.

Також не так давно Лобода повернулася зі свого міні-туру по США. Співачка відвідала Майамі, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Так, Лобода підкорила фігурою в total white образі в Майамі.