На стиле: Леся Никитюк в облегающих леггинсах Versace за $625 похвасталась стройными ножками

Похоже, что после небольшого перерыва на дела в Киеве, Леся Никитюк вновь решила вернуться на выходные в родной Хмельницкий. Отметим, что именно здесь, в доме родителей украинская телеведущая провела едва ли не весь карантин. Каждый день Леди Ле показывала “хроники карантина”. Никитюк готовила, активно тренировалась, играла с племянниками и показывала расслабленные дачные образы. Раз погода располагает, то необходимо еще немного понежиться под теплым солнцем. И вновь Леся не забыла похвастаться подписчикам своим стильным повседневным образом в нарядах от итальянского дома моды Versace.

Так, на своей инстаграм-страничке телеведущая опубликовала фото, позируя под лучами солнца в новом образе, лежа на идеально подстриженной зеленой лужайке. В геометках Никитюк указала город Хмельницкий, из-за чего фолловеры Леси и сделали вывод, что она вернулась домой.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На телеведущей практичный ежедневный наряд, который отлично подойдет и для пикника, и занятий спортом, и просто неспешной прогулки. В центре внимания — облегающие лосины с ярким античным принтом. К слову, лосины — от итальянского Дома моды Versace. На официальном сайте бренда стоимость такой новинки составляет $625. Этот предмет гардероба отлично подчеркивает стройные длинные ножки ведущей. Интересно, что во время съемок шоу “Хто Зверху?” на Новом канале Леся Никитюк уже появлялась в этой стильной обновке. Тогда длинноногая красотка показала совсем другой по настроениею образ. Пестрые лосины Леди Ле дополнила с черным удлиненным жакетом и синим топом, а также белыми ботильонами на тонкой шпильке. Получился эффектный образ для вечеринок.

Скриншот: www.versace.com

Также Никитюк показала стройный животик — результат интенсивных тренировок, которые Леся не забрасывала во время карантина. Дополняют образ белый топ и черная атласная куртка. Такая же модель есть на сайте Versace, ее стоимость — $1,695.

Скриншот: www.versace.com

Довершают образ удобные черные лоферы. Волосы красотка расплела, а вместо макияжа — улыбка и лучи солнца.

Фолловерам телеведущей ее новый аутфит пришелся по душе. Поклонники буквально засыпали свою любимицу приятными комментариями.

Вау ви дуже гарна!

Обалденная фотка!

Леся ти що в Хмельницькому?!

Я Вас так люблю и восхищаюсь!!!!

Ого, яка квітка серед поля

Почему ты такая красивая? Восхищаюсь тобой

Леся ви найкращя з шоу бізнесу

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

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