На стилі: Леся Нікітюк в облягаючих легінсах Versace за $625 похвалилася стрункими ніжками

Схоже, що після невеликої перерви на справи в Києві, Леся Нікітюк знову вирішила повернутися на вихідні в рідний Хмельницький. Зазначимо, що саме тут, в будинку батьків українська телеведуча провела ледь не весь карантин. Кожен день Леді Ле показувала "хроніки карантину". Нікітюк готувала, активно тренувалася, грала з племінниками і показувала розслаблені дачні образи. Раз погода сприяє, то необхідно ще трохи поніжитися під теплим сонцем. І знову Леся не забула похвалитися своїм підписникам стильним повсякденним образом в нарядах від італійського будинку моди Versace.

Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча опублікувала фото, позуючи під променями сонця в новому образі, лежачи на ідеально підстриженою зеленій галявині. У геометках Никитюк вказала місто Хмельницький, із-за чого фолловери Лесі і зробили висновок, що вона повернулася додому.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На телеведучій практичний щоденний наряд, який відмінно підійде і для пікніка та занять спортом, і просто неспішної прогулянки. У центрі уваги — лосини з яскравим античним принтом. До речі, лосини — від італійського Будинку моди Versace. На офіційному сайті бренду вартість такої новинки становить $625. Цей предмет гардероба відмінно підкреслює стрункі довгі ніжки провідною. Цікаво, що під час зйомок шоу "Хто Зверху?" на Новому каналі Леся Нікітюк вже з'являлася в цій стильній обновці. Тоді довгонога красуня показала зовсім інший за настроениею образ. Строкаті лосини Леді Ле доповнила з подовженим чорним жакетом і синім топом, а також білими ботильйони на тонкій шпильці. Вийшов ефектний образ для вечірок.

Скріншот: www.versace.com

Також Никитюк показала стрункий животик — результат інтенсивних тренувань, що Леся не закидала під час карантину. Доповнюють образ білий топ і чорна атласна куртка. Така ж модель є на сайті Versace, її вартість — $1,695.

Скріншот: www.versace.com

Довершують образ зручні чорні лофери. Волосся красуня розплела, а замість макіяжу — посмішка і промені сонця.

Фоловерам телеведучої її новий аутфит припав до душі. Шанувальники буквально засипали свою улюбленицю приємними коментарями.

Вау ви дуже гарна!

Класна фотка!

Леся ти що в Хмельницькому?!

Я Вас так люблю і захоплююсь!!!!

Ого, яка квітка серед поля

Чому ти така красива? Захоплююся тобою

Леся ві найкращя з шоу бізнесу

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

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