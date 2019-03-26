Стиль на любителя: образ Маши Ефросининой вызвал неоднозначную реакцию в сети

Поклонники Ефросининой разделились на два "лагеря"
Маша Ефросинина – одна из звезд украинского шоу-бизнеса, у которой буквально идеальное чувство вкуса и стиля. Известная телеведущая часто балует своих поклонников различными образами в трендовых нарядах, демонстрируя модные веянья. К примеру, недавно Ефросинина посетила открытие уникальной выставки Chloé в Киеве, когда в Национальном художественном музее представили архивные наряды легендарного французского дома моды периода 1970-2000 годов. Тогда Маша появилась перед камерами в элегантной брючной комбинации, дополнив ее интересными украшениями.
Но все же даже Ефросинину порой критикуют за неудачные образы. Так, на своей instagram-страничке телеведущая опубликовала фото, на котором позирует в интересном летнем платье длины миди. В платье сочетаются сразу несколько цветов: голубой, синий, полоска красного и цвет слоновой кости. При этом оно декорировано складками и воланами, а также рукавами-фонариками.
Платье само по себе смотрится очень самодостаточно. И все же Ефросинина дополнила образ голубыми колготками, а также туфлями с леопардовыми пятнами. И в результате именно эти "дополнения" вызвали критику подписчиц Маши.
Маша Ефросинина в летнем платье с оригинальным декором (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Подписчики телеведущей поспешили оставить свое мнение по поводу ее нового выхода:
Были и те, кому образ Маши понравился:
Кстати, до этого Маша уже показывала образ в этом платье. Только тогда она сочетала его с красными сапогами и пальто.
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Напомним, ранее Маша Ефросинина восхитила фото с красавицей дочкой.