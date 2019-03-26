Стиль на любителя: образ Маши Ефросининой вызвал неоднозначную реакцию в сети

Маша Ефросинина – одна из звезд украинского шоу-бизнеса, у которой буквально идеальное чувство вкуса и стиля. Известная телеведущая часто балует своих поклонников различными образами в трендовых нарядах, демонстрируя модные веянья. К примеру, недавно Ефросинина посетила открытие уникальной выставки Chloé в Киеве, когда в Национальном художественном музее представили архивные наряды легендарного французского дома моды периода 1970-2000 годов. Тогда Маша появилась перед камерами в элегантной брючной комбинации, дополнив ее интересными украшениями.

Но все же даже Ефросинину порой критикуют за неудачные образы. Так, на своей instagram-страничке телеведущая опубликовала фото, на котором позирует в интересном летнем платье длины миди. В платье сочетаются сразу несколько цветов: голубой, синий, полоска красного и цвет слоновой кости. При этом оно декорировано складками и воланами, а также рукавами-фонариками.

Платье само по себе смотрится очень самодостаточно. И все же Ефросинина дополнила образ голубыми колготками, а также туфлями с леопардовыми пятнами. И в результате именно эти "дополнения" вызвали критику подписчиц Маши.

Маша Ефросинина в летнем платье с оригинальным декором (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики телеведущей поспешили оставить свое мнение по поводу ее нового выхода:

"Туфли не в тему"

"Вид не очень"

"Такой стиль на любителя!"

"Очень странненькое платьице"

"Туфли на фото как маленький троллинг"

"Платье - огонь, но туфли(("

"Все очень классно, но туфли не подходят к платью,если бы были черные лодочки, то было бы вообще класс"

Были и те, кому образ Маши понравился:

"Очень красивое платье!"

"Очень стильно"

"Супер! Туфли уравновешивают монохромность наряда. Все отлично смотрится!"

"Ох, Машенька, как же мне нравится Ваш образ и Вы! А читаю комментарии и думаю "КАК??? Как такое можно писать"! Люблю Вас"

"Действительно, Девочки Ау!!!Вы Как Вообще Такое пишите? Очень изысканный стиль. А туфли завершают композицию, как вишенька на тортике!"

"Маша, как вам идет этот наряд! Прелесть! И туфли - бомба!"

Кстати, до этого Маша уже показывала образ в этом платье. Только тогда она сочетала его с красными сапогами и пальто.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина восхитила фото с красавицей дочкой.

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