Стиль на любителя: образ Маші Єфросиніної викликав неоднозначну реакцію в мережі

Шанувальники Єфросиніної розділилися на два табори
Маша Єфросиніна – одна з зірок українського шоу-бізнесу, у якої буквально ідеальне відчуття смаку і стилю. Відома телеведуча часто балує своїх шанувальників різними образами в трендових нарядах, демонструючи модні віяння. Приміром, нещодавно Єфросиніна відвідала відкриття унікальної виставки Chloé в Києві, коли в Національному художньому музеї представили архівні вбрання легендарного французького будинку моди періоду 1970-2000 років. Тоді Маша з'явилася перед камерами в елегантній брючній комбінації, доповнивши її цікавими прикрасами.
Але все ж навіть Єфросиніну часом критикують за невдалі образи. Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча опублікувала фото, на якому позує в цікавому літньому платті довжини міді. На сукні поєднуються одразу кілька кольорів: блакитний, синій, смужка червоного і колір слонової кістки. При цьому він декорований складками, воланами, а також рукавами-ліхтариками.
Сукня сама по собі виглядає дуже самодостатньо. І все ж Єфросиніна доповнила образ блакитними колготками, а також туфлями з леопардовими плямами. І в результаті саме ці "доповнення" викликали критику підписниць Маші.
Маша Єфросиніна в літнє плаття з оригінальним декором (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Підписники телеведучої поспішили залишити свою думку з приводу її нового виходу:
Були і ті, кому образ Маші сподобався:
До речі, до цього Маша вже показувала образ в цій сукні. Тільки тоді вона поєднувала його з червоними чобітьми і пальто.
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна захопила фото з красунею донькою.