С чем сочетать платье зимой: стилист поделилась советами

Если хотите и зимой выглядеть женственно, вам помогут эти рекомендации
Зима и платье — настоящие антонимы в сознании многих из нас. Зачем, спрашивается, мучиться и проверять на прочность свой иммунитет, когда можно совершенно спокойно надеть шерстяные брюки, дополнив их объемным трикотажем, пуховиком и парой любимых сапог и отправиться по неотложным делам? Но женственность порой берет свое. Стилист-имиджмейкер Вика Барва, которая ранее назвала важные мелочи, которые "убивают" ваш стиль, рассказала на своей странице в Instagram, с чем сочетать платья зимой, чтобы было стильно и тепло.
Итак, с чем можно носить летнее платье зимой:
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С ВОДОЛАЗКОЙ
Под наряд надеваем белую или черную водолазку, а поверх него — жакет или бомбер. В таком комплекте круто будет смотреться сочетание разных фактур: например, трикотажная водолазка, платье из шелка, денима или бархата и цветная мохеровая шуба.
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Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)
С ПАРКОЙ
Преимущество парки в том, что в ней тепло даже без дополнительного слоя, поэтому накидываем ее на платье и отправляемся на прогулку (не забыв при этом про теплые колготки, шапку, шарф и перчатки).
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Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)
С ТОЛСТОВКОЙ
Смело сочетайте комплект толстовки с платьем на тонких бретельках с пуховиком, грубыми ботинками или ботфортами на плоской подошве.
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Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)
С ДУБЛЕНКОЙ
Важный момент: старайтесь сочетать ее с противоположными по смыслу и фактуре вещами. Например, с толстовками, широкими расслабленными брюками, платьями в цветочек или ковбойскими ботинками.
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СО СВИТЕРОМ
Зима не повод отказываться от женственных платьев, шелковых комбинаций или нарядов в пол. Во всем этом можно смело отправляться на вечеринку даже в январе, если накинуть поверх сначала свитер, а затем любимый пуховик.
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Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)
С БРЮКАМИ И ЛЕГГИНСАМИ
Мода стала предельно реалистичной— сочетание легкого платья с легинсами или узкими брюками: практично, красиво и — самое важное — тепло.
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СО СЪЕМНЫМИ РУКАВАМИ
Также носить митенки можно и модно с майками или блузками с коротким рукавом. Не забывайте о мелочах: лучше, если платье и митенки будут схожих оттенков.
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Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)
С КОЛГОТКАМИ
Можно носить колготки в тон платья: такой прием еще и зрительно удлиняет ноги.
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С ЮБКОЙ
Чтобы образ смотрелся гармонично, выбирайте модели с запахом и минимумом деталей — именно такие смотрятся поверх платья лучшим образом.
Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀⠀
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