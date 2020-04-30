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В комфортном костюме и на шпильках: Кайли Дженнер показала любимый домашний наряд

Lite » Мода 30.04.2020 - 22:25
В комфортном костюме и на шпильках: Кайли Дженнер показала любимый домашний наряд
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка удивила неожиданным образом

Кайли Дженнер, которая в последнее время делала в своем микроблоге упор на откровенные образы в мини-бикини, наконец вернулась к аутфитам. Она продемонстрировала свой любимый наряд, в котором комфортно проводить время дома. К тому же образ получился, как всегда, соблазнительным и стильным.

В комфортном костюме и на шпильках: Кайли Дженнер показала любимый домашний нарядВ комфортном костюме и на шпильках: Кайли Дженнер показала любимый домашний нарядКайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли надела коричневого оттенка топ и брюки с высокой посадкой из фактурной ткани, которые создала ее старшая сестра Ким Кардашьян для собственной линии Skims. «Упс! Я совсем забыла показать вам, ребята, уютный комплект от Skims», – написала 22-летняя миллиардерша. «Кайли! Ты выглядишь просто бомбически», – мгновенно ответила ей на пост основательница бренда. Остальные присоединились к обсуждению, отметив, что Дженнер выглядит невероятно эффектно.

В комфортном костюме и на шпильках: Кайли Дженнер показала любимый домашний наряд

Девушка любит каблуки даже дома (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также Кайли, которая давно стала трендсеттером бьюти-направлений, показала свой новый маникюр. Звезда наконец изменила своим излюбленным длинным ногтям, отдав предпочтение аккуратным ногтям овальной формы. Кайли подобрала себе стильную и по-летнему сочную вариацию классического «френча», когда вся пластина окрашена нейтральным бежевым, а край каждого ногтя – отличающимся от предыдущего ярким оттенком. Такая «радуга» произвела фурор среди поклонниц бизнесвумен и молодой мамы. Наверняка этот маникюр будет на пике популярности этим летом, берем на заметку! А вот педикюр Кайли сделала якро-белый отнотонный – также в летнем стиле.

Свои сториз знаменитая красавица посвятила многочисленным фото и видео со своей подругой: обе девушки примерили несколько разных нарядов. На одном из снимков Кайли позирует в облегающем телесного оттенка комбинезоне и в босоножках на огромных каблуках. «Я ношу каблуки просто так», – написала Дженнер на фото.

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Новости Украины Кайли Дженнер
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