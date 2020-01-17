Соблазнительная львица: Кайли Дженнер похвасталась роскошными формами в эффектном комбинезоне

Кайли Дженнер – обладательница пышных форм, которые она так и норовит подчеркнуть. Последний пост в микроблоге знаменитой красавицы – яркое тому подтверждение. 22-летняя миллиардерша выбрала для прогулки необычной расцветки (черно-белый абстрактный узор, напоминающий кораллы) комбинезон. Образ дополнили серые кроссовки с красными шнурками, а также серая сумочка. Волосы Кайли уложила в объемную укладку, макияж сделала весьма выразительным.

Еще одна немаловажная деталь образа – маникюр. Младшая из семейства Дженнер показала его отельным постом. Длинные ногти мастера покрыли ей бежевым лаком, а сверху нанесли яркий цветочный узор с разноцветными лепестками.

Кайли в новом комбинезоне (фото: instagram.com/kyliejenner)

Несколько кадров, которыми поделилась звезда, полной мерой продемонстрировали ее соблазнительную фигуру: пышные ягодицы и тонкую талию. Чтобы усилить эффект, девушка соблазнительно прогнулась на фоне машины. «Однажды два скорпиона сделали льва», – написала Кайли под фото, имея в виду знаки зодиака своих родителей и свой собственный. «Отличная подпись», – не удержалась старшая сестра знаменитой бизнесвумен Ким Кардашьян. «Где я могу купить эту книгу?», – присоединилась к разговору Винни Харлоу, которая после успешной косметической коллаборации с Ким стала настоящей подругой знаменитого семейства.

Новый маникюр Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Остальные фолловеры также не стали молчать. Они буквально засыпали красавицу «горячими» эмодзи, а сам пост набрал более 5 миллионов лайков.

Напомним, перед этим Кайли показала, как удачно обыграть кожаную куртку. Девушка предложила стильное сочетание: белый топ, классические джинсы с высокой посадкой и оливкого-золотистая курточка вместе смотрятся невероятно ярко и эффектно! Такой лук точно стоит взять на заметку при составлении луков будущей весной.