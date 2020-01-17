Спокуслива левиця: Кайлі Дженнер похвалилася розкішними формами в ефектному комбінезоні

Кайлі Дженнер – володарка пишних форм, які вона так і норовить підкреслити. Останній пост в мікроблозі знаменитої красуні – яскраве тому підтвердження. 22-річна мільярдерка вибрала для прогулянки незвичайного забарвлення (чорно-білий абстрактний візерунок, що нагадує корали) комбінезон. Образ доповнили сірі кросівки з червоними шнурками, а також сіра сумочка. Волосся Кайлі поклала в об'ємну зачіску, макіяж зробила досить виразним.

Ще одна важлива деталь образу – манікюр. Молодша з сімейства Дженнер показала його готельним постом. Довгі нігті майстра покрили їй бежевим лаком, а зверху завдали яскравий квітковий візерунок з різнокольоровими пелюстками.

Кайлі в новому комбінезоні (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кілька кадрів, якими поділилася зірка, повною мірою продемонстрували її спокусливу фігуру: пишні сідниці і тонку талію. Щоб підсилити ефект, дівчина спокусливо прогнулася на фоні машини. «Одного разу два скорпіона зробили лева», – написала Кайлі під фото, маючи на увазі знаки зодіаку своїх батьків і свій власний. «Відмінний підпис», – не втрималася старша сестра знаменитої бізнесвумен Кім Кардашьян. «Де я можу купити цю книгу?», – приєдналася до розмови Вінні Харлоу, яка після успішного косметичної колаборації з Кім стала справжньою подругою знаменитого сімейства.

Новий манікюр Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Решта фолловерів також не стали мовчати. Вони буквально засипали красуню «гарячими» emoji, а сам пост набрав понад 5 мільйонів лайків.

Нагадаємо, перед цим Кайлі показала, як вдало обіграти шкіряну куртку. Дівчина запропонувала стильне поєднання: білий топ, класичні джинси з високою посадкою і оливкового-золотиста курточка разом виглядають неймовірно яскраво і ефектно! Такий лук точно варто взяти на замітку при складанні луків майбутньої навесні.