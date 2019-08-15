"Сногсшибательные ноги": Джамала покорила "хищным" образом в платье с разрезом

Джамала решила наконец побаловать поклонников новыми образами. Отметим, что до этого украинская исполнительница делилась различными “мыслями о важном”. К примеру, одно из недавних рассуждений Джамалы касалось проблемы общения в современном обществе. Певица подчеркнула, что время от времени нужно делать “детоксикацию” от социальных сетей - люди стали пренебрегать живым общением.

Еще раньше Джамала откровенно призналась, что именно ей следовало бы начать делать раньше! Певица порассуждала о начале своей карьеры, образовании и т.д. Также она дала несколько важных советов начинающим артистам - на основании личного опыта. За что поклонники певицы были ей очень благодарны.

И вот, после череды подобных постов Джамала также вспомнила о модной тематике!

Так, на своей instagram-страничке украинская певица опубликовала целую серию фото в трендовом образе этого года. Певица позирует в кофейне своего супруга, при этом - на лестнице. На Джамале - стильное платье с разрезом. Примечательно, что все платье декорировано “хищным” принтом в виде зеленого облачения питона.

Образ довершают босоножки салатового оттенка. А также солнцезащитные очки.

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Свой пост Джамала не забыла сопроводить и подписью:

“Є люди, які встигли з’їздити на літній відпочинок, забути про нього і вже знову хочуть у відпустку. Тому, тільки й залишається сидіти під пальмою, пити каву і уявляти себе на березі моря #jamala #зновухочуувідпустку” - пожаловалась немного поклонникам певица.

А вот в разделе сториз она показала еще больше забавных снимков. Уже и с мужем в главной роли.

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы также поспешили прокомментировать ее новое фото:

“Как не залипать на ваши ноги? Всегда мечтала о таких”

“Дуже вдале фото, гарні ніжки!”

“Вы просто шикарна! P.S Главное тянуть носок”

“Такая красивая!”

“Питон Вам в тон)”

“Ноги сНогсшибательные!”

“Определенно, платье - ААААА”

“Леді Джа, ви неймовірна”

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее соблазнительная Джамала в прозрачной блузе засветила глубокое декольте. В таких нарядах знаменитую певицу можно встретить не часто.