"Карколомні ноги": Джамала підкорила "хижим" образом в сукні з розрізом

Джамала вирішила нарешті потішити шанувальників новими образами. Зазначимо, що до цього українська виконавиця ділилася різними "думками про важливе". Приміром, одне з недавніх міркувань Джамали стосувалося проблеми спілкування в сучасному суспільстві. Співачка наголосила, що час від часу потрібно робити "детоксикацію" від соціальних мереж - люди стали нехтувати живим спілкуванням.

Ще раніше Джамала відверто зізналася, що саме їй слід було б почати робити раніше! Співачка поміркуємо про початок своєї кар'єри, освіті і т. д. Також вона дала кілька важливих порад початківцям артистам - на підставі особистого досвіду. За що шанувальники співачки були їй дуже вдячні.

І ось, після низки подібних постів Джамала також згадала про модну тематику!

Так, на своїй instagram-сторінці українська співачка опублікувала цілу серію фото в трендовому образі цього року. Співачка позує у кав'ярні свого чоловіка, при цьому - на сходах. На Джамалі - стильне плаття з розрізом. Примітно, що вся сукня декорована "хижим" принтом у вигляді зеленого облачення пітона.

Довершують образ босоніжки салатового відтінку. А також сонцезахисні окуляри.

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Свій пост Джамала не забула супроводити і підписом:

“Є люди, які встигли з’їздити на літній відпочинок, забути про нього і вже знову хочуть у відпустку. Тому, тільки й залишається сидіти під пальмою, пити каву і уявляти себе на березі моря #jamala #зновухочуувідпустку" - поскаржилася трохи шанувальникам співачка.

А ось в розділі сторіз вона показала ще більше кумедних знімків. Вже і з чоловіком у головній ролі.

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки також поспішили прокоментувати її нове фото:

“Як не залипати на ваші ноги? Завжди мріяла про такі"

"Дуже вдале фото, гарні ніжки!"

“Ви просто шикарна! P.S Головне тягнути носок"

"Така красива!"

"Пітон Вам в тон)"

"Ноги карколомні!"

"Безумовно, плаття - ААААА"

"Леді Джа, ві неймовірна"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше спокуслива Джамала в прозорій блузі засвітила глибоке декольте. В таких нарядах знамениту співачку можна зустріти не часто.