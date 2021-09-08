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Смарт кежуал 2021: стилист показала, как одеться в духе Instagram-знаменитостей

Автор: Татьяна Турчаникова

Бывает, смотришь на Instagram-знаменитость и восхищаешься ее умением подобрать одежду, обувь и аксессуары. Оказывается, научиться стильно одеваться можно, для начала разобравшись в стильных направлениях.

Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала, как подобрать себе гардероб в духе стиля casual, а именно так предпочитают одеваться многие инфлюенсеры.

Одежду в стиле casual легко миксовать, составляя много разных образов (фото: instagram.com/josephineskriver)

Как одеться в духе Instagram-знаменитостей: основные направления стиля Casual

  • Business-casual - неофициальный деловой стиль, комфортный и слегка расслабленный, но не лишенный сдержанности.

Элементы стиля:

- прямые джинсы и брюки; топы в сочетании с кардиганами и жакетами;

- юбки разных фасонов;

- свитеры из тонкой шерсти с блузами;

- футболки из трикотажа или хлопка.

  • Smart casual - классический стиль для повседневной носки, но с модными неклассическими элементами одежды, так называемая, повседневная элегантность.

Что-то среднее между строгостью официальных силуэтов и cвободным casual.

  • Street-casual или Creative casual - сочетание несочетаемого или легкая небрежность, которая дает полную свободу при выборе одежды, обуви и аксессуаров.

Элементы стиля: потертые джинсы, удобные брюки, свободные футболки и майки, всевозможные куртки и жилетки, комфортная обувь. Оригинальные украшения и аксессуары.

  • Sport-casual - спортивый стиль в сочетании с повседневными и джинсовыми элементами одежды. Этот стиль не подходит для тренировок, но идеален для поездок за город в компании друзей, велопрогулок и путешествий.

Элементы стиля: дутые жилетки, прямые джинсы, спортивные костюмы, футболки, свитшоты, кроссовки и кеды, бейсболки, рюкзаки, спортивные сумки.

  • Glam casual (casual chic) - повседневный, слегка небрежный шик, сочетание несочетаемого: миксуем простые элементы со сложными, лаконичный крой с дорогой тканью, удобную одежду с роскошными аксессуарами. Основная задача casual chic - гармонично объединять элегантность, роскошь и комфорт.
  • All-out-casual - сочетает в себе спортивные и базовые предметы гардероба. В данном стиле нет строгих правил, возможно сочетание разноплановых типов одежды, поэтому в итоге получается современный и насыщенный образ.

Как одеться в стиле кежуал (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала, какой принт на одежде будет самым модным этой осенью.

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