Смарт кежуал 2021: стилист показала, как одеться в духе Instagram-знаменитостей

Бывает, смотришь на Instagram-знаменитость и восхищаешься ее умением подобрать одежду, обувь и аксессуары. Оказывается, научиться стильно одеваться можно, для начала разобравшись в стильных направлениях.
Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала, как подобрать себе гардероб в духе стиля casual, а именно так предпочитают одеваться многие инфлюенсеры.
Одежду в стиле casual легко миксовать, составляя много разных образов (фото: instagram.com/josephineskriver)
- прямые джинсы и брюки; топы в сочетании с кардиганами и жакетами;
- юбки разных фасонов;
- свитеры из тонкой шерсти с блузами;
- футболки из трикотажа или хлопка.
Что-то среднее между строгостью официальных силуэтов и cвободным casual.
Элементы стиля: потертые джинсы, удобные брюки, свободные футболки и майки, всевозможные куртки и жилетки, комфортная обувь. Оригинальные украшения и аксессуары.
Элементы стиля: дутые жилетки, прямые джинсы, спортивные костюмы, футболки, свитшоты, кроссовки и кеды, бейсболки, рюкзаки, спортивные сумки.
Как одеться в стиле кежуал (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раньше стилист показала, какой принт на одежде будет самым модным этой осенью.