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Смарт кежуал 2021: стиліст показала, як одягнутися в дусі Instagram-знаменитостей

Автор: Тетяна Турчанікова

Буває, дивишся на Instagram-знаменитість і захоплюєшся її вмінням підібрати одяг, взуття та аксесуари. Виявляється, навчитися стильно одягатися можна, для початку розібравшись в стильних напрямках.

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала, як підібрати собі гардероб в дусі стилю casual, а саме так воліють одягатися багато які інфлюенсери.

Одяг в стилі casual легко міксувати, складаючи багато різних образів (фото: instagram.com/josephineskriver)

Як одягнутися в дусі Instagram-знаменитостей: основні напрямки стилю Casual

  • Business-casual - неофіційний діловий стиль, комфортний і злегка розслаблений, але не позбавлений стриманості.

Елементи стилю:

- прямі джинси і брюки; топи в поєднанні з кардіганами і жакетами;

- спідниці різних фасонів;

- светри з тонкої вовни з блузами;

- футболки з трикотажу або бавовни.

  • Smart casual - класичний стиль для повсякденного носіння, але з модними некласичними елементами одягу, так звана, повсякденна елегантність.

Щось середнє між строгістю офіційних силуетів і вільним casual.

  • Street-casual або Creative casual - поєднання непоєднуваного або легка недбалість, яка дає повну свободу при виборі одягу, взуття та аксесуарів.

Елементи стилю: потерті джинси, зручні штани, вільні футболки і майки, всілякі куртки і жилетки, комфортне взуття. Оригінальні прикраси та аксесуари.

  • Sport-casual - спортивний стиль в поєднанні з повсякденними і джинсовими елементами одягу. Цей стиль не підходить для тренувань, але ідеальний для поїздок за місто в компанії друзів, велопрогулянок і подорожей.

Елементи стилю: дуті жилетки, прямі джинси, спортивні костюми, футболки, світшоти, кросівки і кеди, бейсболки, рюкзаки, спортивні сумки.

  • Glam casual (casual chic) - повсякденний, злегка недбалий шик, поєднання непоєднуваного: міксуємо прості елементи зі складними, лаконічний крій з дорогою тканиною, зручний одяг з розкішними аксесуарами. Основне завдання casual chic - гармонійно об'єднувати елегантність, розкіш і комфорт.
  • All-out-casual - поєднує в собі спортивні і базові предмети гардероба. В даному стилі немає строгих правил, можливо поєднання різнопланових типів одягу, тому в підсумку виходить сучасний і насичений образ.

Як одягнутися в стилі кежуал (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст показала, який принт на одязі буде наймоднішим цієї осені.

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