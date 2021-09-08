Смарт кежуал 2021: стиліст показала, як одягнутися в дусі Instagram-знаменитостей

Буває, дивишся на Instagram-знаменитість і захоплюєшся її вмінням підібрати одяг, взуття та аксесуари. Виявляється, навчитися стильно одягатися можна, для початку розібравшись в стильних напрямках.
Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала, як підібрати собі гардероб в дусі стилю casual, а саме так воліють одягатися багато які інфлюенсери.
Одяг в стилі casual легко міксувати, складаючи багато різних образів (фото: instagram.com/josephineskriver)
- прямі джинси і брюки; топи в поєднанні з кардіганами і жакетами;
- спідниці різних фасонів;
- светри з тонкої вовни з блузами;
- футболки з трикотажу або бавовни.
Щось середнє між строгістю офіційних силуетів і вільним casual.
Елементи стилю: потерті джинси, зручні штани, вільні футболки і майки, всілякі куртки і жилетки, комфортне взуття. Оригінальні прикраси та аксесуари.
Елементи стилю: дуті жилетки, прямі джинси, спортивні костюми, футболки, світшоти, кросівки і кеди, бейсболки, рюкзаки, спортивні сумки.
Як одягнутися в стилі кежуал (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раніше стиліст показала, який принт на одязі буде наймоднішим цієї осені.