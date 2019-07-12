Немов сонечко: Наталія Водянова захопила стильним вбранням і сяючим виглядом

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-річна знаменитість підкорила мережу новим образом

Наталя Водянова, яка нещодавно влаштувала собі відпочинок від активного світського життя і навіть сім'ї, повернулася до звичного графіка. Супермодель і філантроп вирушила в Монте-Карло на захід французького ювелірного будинку класу люкс Chaumet. Там з 12 липня по 28 серпня проводиться форум Grimaldi Forum. На виставці будуть показані рідкісні твори, багато з яких вперше виставлені для широкої публіки. Всього близько 250 экспотанов: дорогоцінні камені із видатною історією, надані музеями та відомими родинами.

Наталя в Монте-Карло (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія опублікувала короткий ролик, на якому вона весело кружляє в яскраво-жовтій сукні. «Я закохана в Chaumet і в того, хто зробив це відео», – написала Водянова, зазначивши свого чоловіка – Антуана Арно. Виглядає вона м'якою, свіжою і щасливою. І розкішний наряд тільки підкреслив це. Цього разу красуня віддала перевагу життєрадісному жовтому відтінку. Плаття з довгими рукавами і коміром, що облягає по всій фігурі, донизу злегка розкльошене. Тому воно викликає стійкі асоціації з сонцем, що і відзначили тут же фоловери. Доповнили його широкий пояс на талії, босоніжки на високій шпильці, а також, зрозуміло, вишукані прикраси від легендарного будинку. Стрункість і молодість моделі теж не залишилися без уваги шанувальників.

Супермодель може побалувати себе калорійним напоєм (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, за фігуру Наталії на курорті, де вона провела останні кілька днів, відповідали фахівці. Супермодель виключила з раціону молочні продукти, ті, де є глютен, а також яйця і м'ясо. Втім, без невеликих відхилень від суворих правил оздоровчого центру також не обійшлося. Наталія дозволяла собі розкішні десерти і навіть іноді – алкоголь. Приміром, пиво, яке вона з задоволенням показувала своїм фоловерам. У звичайному житті Водянова приділяє харчуванню багато уваги, намагаючись слідувати дієті по групі крові, яку їй порадили ще в юності.

Наталя повернулася до звичного активного життя (фото: instagram.com/natasupernova)

У сторіз супермодель поділилася новими починаннями. Так, британському виданюю Evening Standard вона розповіла про проект під назвою Little Tummy, мета якого – забезпечити малюків правильним харчуванням.