ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Словно школьница: Наталья Водянова в пышном платье восхитила стройной фигурой

Четверг 10 сентября 2020 21:21
Словно школьница: Наталья Водянова в пышном платье восхитила стройной фигурой
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Звезда примерила необычный образ

Наталья Водянова – мама пятерых детей. Но это вовсе не мешает ей выглядеть, словно она только что закончила школу. Так, на одном из последних фото модель и филантроп примерила необычный наряд. Она надела платье из давней коллекции Ульяны Сергеенко с пышной белой юбкой и передником, напоминающее гламурный вариант школьной формы. В дополнение к нему она подобрала рюкзак из детской коллекции Dior, а также туфли на невысоком устойчивом каблуке. Волосы она распустила, мейк-ап сделала минимальный. Получилось стильно и эффектно. К тому же образ подчеркнул безупречную фигуру многодетной мамы, восхитив сеть ее стройностью.

Словно школьница: Наталья Водянова в пышном платье восхитила стройной фигурой

Наталья Водянова в новом наряде (фото: instagram.com/natasupernova)

«Я очень хорошо помню, когда отменили школьную форму. Для меня это было большим потрясением. Бабуничка мне всегда вышивала красивые воротнички и манжеты, поэтому я, можно сказать, чувствовала себя модницей. Это архивное платье @ulyana_sergeenko_moscow напоминает мне об этом светлом периоде моего детства. А что о школьной форме думаете вы? P.S. Портфель @babydior_official утащила у детей», – написала Наталья.

Словно школьница: Наталья Водянова в пышном платье восхитила стройной фигуройНаталья любит стильные образы (фото: instagram.com/natasupernova)

Фанаты принялись высказывать свое мнение о важности школьной формы, а между тем делать комплименты Водяновой. «Вы такая красивая и нежная», «Очаровательная», «Идеальна», «Как же вам идет это платье!», «Богиня», «Какая вы красавица», «Нежная красотка», «Сейчас сойду с ума от ваших туфель – они прекрасны! Мечта!», – не могут налюбоваться фолловеры стройной фигурой и красотой Натальи.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Мода модельНаталья Водянова
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь