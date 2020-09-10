Немов школярка: Наталія Водянова в пишній сукні блиснула стрункою фігурою

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Зірка приміряла незвичайний образ

Наталя Водянова – мама п'ятьох дітей. Але це зовсім не заважає їй виглядати, наче вона щойно закінчила школу. Так, на одному з останніх фото модель і філантроп приміряла незвичайне вбрання. Вона одягла сукню з давньої колекції Уляни Сергієнко з пишною білою спідницею і фартухом, що нагадує гламурний варіант шкільної форми. У доповнення до нього вона підібрала рюкзак з дитячої колекції Dior, а також туфлі на невисокому стійкому каблуці. Вона розпустила волосся, мейк-ап зробила мінімальний. Вийшло стильно й ефектно. До того ж образ підкреслив бездоганну фігуру багатодітної мами, зачарувавши мережу її стрункістю.

Наталя Водянова в новому вбранні (фото: instagram.com/natasupernova)

«Я дуже добре пам'ятаю, коли скасували шкільну форму. Для мене це було великим потрясінням. Бабуничка мені завжди вишивала красиві комірці та манжети, тому я, можна сказати, відчувала себе модницею. Це архівне плаття @ulyana_sergeenko_moscow нагадує мені про цей світлий період мого дитинства. А що про шкільну форму думаєте ви? P. S. Портфель @babydior_official потягла у дітей», – написала Наталя.

Наталя любить стильні образи (фото: instagram.com/natasupernova)

Фанати почали висловлювати свою думку про важливість шкільної форми, а між тим робити компліменти Водяновій. «Ви така гарна та ніжна», «Чарівна», «Ідеальна», «Як же вам йде це плаття!», «Богиня», «Яка ви красуня», «Ніжна красуня», «Зараз зійду з розуму від ваших туфель – вони прекрасні! Мрія!», – не можуть намилуватися фолловери стрункою фігурою і красою Наталії.