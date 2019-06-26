Словно пчелка: неугомонная Наталья Водянова покоряет сеть новым стильным нарядом

Наталья Водянова – популярная модель, филантроп, мать пятерых детей и руководитель благотворительного фонда. Казалось бы, откуда у столь занятой женщины время на многочисленные поездки, светские тусовки и рабочие путешествия? Но, похоже, любовь к активному образу жизни у Натальи в крови. Не успела она посетить самые яркие показы мужской Недели моды в Париже, как отправилась на остров Уэсан – именно здесь производится сырье для легендарного дома Guerlain, а конкретно – для культовой линии по уходу за кожей Abeille Royale.

Наталья исследует остров Уэсан (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья постаралась осветить свое путешествие со всех сторон, подробно описав каждый шаг. На остров компания отправилась на яхте, а там уже передвигались на велосипедах. Нереальной красоты виды, морские животные и, конечно же, пчелиные ульи – все это отобразилось на странице супермодели. Она с удовольствием вникала в рассказы пчеловодов и передала самую интересную информацию фолловерам. Также сделала массу фото в защитном костюме и, безусловно, не упустила случая в очередной раз блеснуть чувством стиля.

Для поездки Наталья выбрала стильный наряд (фото: instagram.com/natasupernova)

Для поездки Наталья подобрала практичный и весьма символичный наряд. Она надела легкий темно-синий свитер с вышитой на груди золотистой пчелкой, под которым – молочного оттенка кроп-топ, а также высокие серые брюки с множеством замком и длинным поясом. Дополнили его сумочка оттенка хаки на золотистой цепочке, а также кепи в тон джемперу и белые кроссовки. Из аксессуаров она предпочла свои любимые солнцезащитные очки, а также часы на розовом ремешке. «Текущее настроение – воссоединиться с моей семьей @guerlain на острове Уэсан, где создается знаменитая линия по уходу за кожей Abeille Royale», – подписала живописный снимок Водянова.

Изготовление сырья для легендрного бренда – дело рук профессиональных пчеловодов (фото: instagram.com/natasupernova)

Молодость и красота супермодели не остались без внимания многочисленных фанатов. Они буквально засыпали ее комментариями, отметив, что ей очень к лицу синий. К слову, позже она сменила кэжуал-наряд на длинное платье летящего силуэта с цветочным принтом. Его дополняли босоножки на высоких каблуках и та же сумочка на ремешке.

Наталья сменила практичный наряд на женственный (фото: instagram.com/natasupernova)