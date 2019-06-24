Летняя и легкая: Наталья Водянова восхитила безупречной фигурой в дерзком мини

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-летняя модель поделилась жизнерадостным снимком

Наталья Водянова на прошлой неделе буквально засыпала сеть подиумными фото и стильными нарядами. Красавица посетила несколько показов в рамках мужской Недели моды в Париже. Каждый из них она подробно освещала на своей Instagram-странице, комментируя коллекции, а также отмечая знакомых моделей и друзей.

Наталья в мятном образе, покорившем сеть (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, в одном из шоу – для Balmain – принял участие и старший сын Водяновой Виктор. "Лукас, я твой фанат номер один! Первое шоу моего ребенка. Спасибо, Оливье Рустен @balmain", – написала Наталья и опубликовала массу совместных снимков с дизайнером и сыном.

Водянова поддержала сына, который впервые вышел на подиум (фото: instagram.com/natasupernova)

В своем гардеробе она сделала в этот раз ставку на стильные брючные костюмы от Berluti и Dior. А также продемонстрировала тренд на деним. Короткий джинсовый топ и длинная юбка подчеркнули знаменитую стройность модели и ее неувядающую модельную немного "подростковую" красоту.

Наталья поделилась солнечным снимком (фото: instagram.com/natasupernova)

А вчера, 23 июня, Водянова вовсю наслаждалась отдыхом. Она опубликовала радостный снимок – в прыжке посреди площади в Париже. Наряд 37-летняя красотка выбрала соответствующий поводу – летний и легкий. Она надела короткий комбинезон нежно-голубого оттенка в черный горошек с укороченными рукавами и оборками по краю. Дополнили его ультрамодные объемная соломенная сумка и шляпка с широкими полями, солнцезащитные очки, а также босоножки на низком ходу им в тон. "Счастливого солнечного воскресенья каждому!", – сделала Наталья жизнерадостную подпись в своей манере.

Супермодель в брючном костюме Dior (фото: instagram.com/natasupernova)

Безусловно, получив в ответ массу комплиментов и теплых слов о том, что она выглядит не на 37 лет. И уж тем более не как мама пятерых детей.

Нужно отметить, что Наталье одинаково к лицу как строгие образы в духе высокой моды, так и простые, делающие ее похожей на обычную девушку. За это, впрочем, ее и обожают поклонники по всему миру. Но именно короткие наряды, открывающие ее бесконечно длинные ноги, вызывают целый шквал эмоций и восторженных реплик.