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Немов дівчинка: Настя Каменських на гойдалках дала розглянути витонченість спортивних ніжок

Lite » Мода 30.01.2020 - 12:20
Немов дівчинка: Настя Каменських на гойдалках дала розглянути витонченість спортивних ніжок
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських ефектно побажала всім гарного дня

Настя Каменських продовжує буквально засипати шанувальників яскравими фотознімками з Мексики, де відпочивала разом з Потапом. При цьому український продюсер і репер вже публікує "робочі" фото з Києва. Так що швидше за все, пара вже давно повернулася з екзотичної країни. Але коли в арсеналі є цілий фотоальбом романтичних знімків, чому б не продовжити відпустку віддалено?!

Так, Каменських опублікувала новий кадр, позуючи на цей раз на гойдалці. Слід зазначити, що вигляд у Насті відкривається розкішний - прямо на океан. Можна розглянути, що Потап і Настя в Мексиці відпочивали прямо на лазурному березі, ізольовано від інших туристів. Загалом, не відпочинок, а казка!

Немов дівчинка: Настя Каменських на гойдалках дала розглянути витонченість спортивних ніжок

Стильна Настя Каменських в Мексиці (фото: instagram.com/kamenskux)

На знімку щаслива співачка відображена в літній міні-сукні, яка розлітається під поривами вітру. Плаття сірого кольору декороване дрібним квітковим принтом, а також воланами на зоні декольте. Слід придивитися до такого літнього образу. Волосся красуня зібрала на потилиці. З аксесуарів - стильний браслет на щиколотці. Позує виконавиця без косметики. Та й який макіяж під час відпочинку?

Однак особливо в очі кидаються стрункі і засмаглі ніжки Каменських, які вона витончено показує на камеру.

  • “#Mexico is my lifestyle. Нехай у вашому сьогоднішньому дні буде багато посмішок", - побажала Настя своїм шанувальникам.

Шанувальники української виконавиці також поспішили прокоментувати її нове фото:

  • “Привіт, Настя. Ти дуже красива абалдеть"
  • "Ех, яка ж ти класна"
  • "Найкрасивіша"
  • "Нехай цей день буде для вас найкращим"
  • "Таке сонечко"
  • "Настя, чому ти така красива?"
  • "Улюблена красоточка"

Немов дівчинка: Настя Каменських на гойдалках дала розглянути витонченість спортивних ніжок

Скріншот коментарів: .instagram.com/kamenskux

До речі, під час відпочинку в Мексиці Настя влаштувала "модний показ". Буквально кожен день виконавиця показувала шанувальникам стильні літні вбрання. І щоразу це було щось новеньке. Особливо увагу Настя приділяє аксесуарам. В основному для відпочинку вона вибрала тропічні мотиви: прикраси з пір'ям, дерев'яними елементами, камінням тощо. Вкотре Настя продемонструвала ідеальне відчуття стилю.

Стильна Настя Каменських в Мексиці (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських завела мережу запальним танцем.

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