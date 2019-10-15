Сказочно красива: Кейт Миддлтон в небесно-голубом наряде блистает в Пакистане

Кейт Миддлтон и принц Уильям, как и было заявлено, начали свой тур по Пакистану. Это первый визит сюда членов королевской семьи после 2006-го года, когда страну посетили принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская. Из-за массы нюансов тур называют одним из самых сложных. Он будет посвящен в основном демонстрации Пакистана как динамично развивающейся страны, а также, разумеется, отношениям между Великобританией и Пакистаном.

Герцоги прибыли в Пакистан (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Герцоги планируют посетить массу городов и районов, в том числе горных селений, познакомиться с традициями и насладиться красотой этой самобытной страны. По словам представителей королевской семьи, график Кейт Миддлтон и принца Уильяма расписан буквально по минутам. Они хотят успеть встретиться с лидерами общин, с членами благотворительных организаций и даже детьми. Тур стартовал вчера вечером, 14 октября.

Первое знакомство со страной (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Для первого официального знакомства и приветствия Кейт выбрала стильный наряд в восточном стиле – длинное платье с плавным переходом небесно-голубых оттенков от одного из самых обожаемых ею дизайнеров Catherine Walker. Закрытое, с рукавами и пышной юбкой, оно было дополнено брюками такого же цвета. Смотрелось оно женственно и необычно.

Завершали образ Кейт бежевого оттенка туфли на шпильке, бежевый клатч, а также крупные серьги с узорами и драгоценными камнями. Волосы ей уложили в пышную роскошную укладку, а макияж сделали более выразительный, чем всегда.

Кейт к лицу вссе оттенки синего и зеленого (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Принц, как всегда, остался верен классике: его образ составили черный костюм, белая рубашка и синий галстук. В таком виде они сошли с трапа, улыбаясь и перекидываясь между собой фразами. После первых официальных приветствий они отправились на отдых, чтобы с новыми силами начать свой тур.