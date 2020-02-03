Сказочно красива: 49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила стройной фигурой в изысканном платье

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель получила новую награду

Наоми Кэмпбелл – одна из самых популярных моделей, а также известный филантроп и борец за равные права для всех, независимо от их расы и ориентации. Она не раз удостаивалась наград за свою активную работу. Несколько часов назад культовая модель рассказала об очередной из них. Наоми посетила торжественный вечер, устроенный Human Rights Campaign. Это одна из крупнейших ЛГБТ-организаций США, ставящая своей целью защиту прав лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов и трансгендеров.

Наоми покорила своей красотой всю сеть (фото: instagram.com/naomi)

«Для меня большая честь получить награду Global Advocacy Award на вечере @HumanRightsCampaign Greater NY. Спасибо, Русслин Али, за добрые слова. И спасибо, Президент @alphonsodavid, что поверили в меня, благодарна вам и всей команде HRC, вашему первому HRC GALA!! Так горжусь вами!», – сообщила звезда. Фолловеры, в числе которых много друзей и коллег, принялись поздравлять Наоми.

Наоми на церемонии (фото: instagram.com/naomi)

Не меньше внимания, чем достижения, привлек и внешний цветущий вид 49-летней Кэмпбелл. На вечере она появилась в роскошном красном платье с летящей юбкой, которая оголила стройные длинные ноги Наоми, откровенным декольте и накидкой с блестящей вышивкой. Образ дополнили множество украшений: браслеты, подвески, кольца и серьги. Волосы ей уложили крупными локонами, а в макияже подчеркнули сияющую упругую кожу. Выглядела она свежо, молодо и роскошно.

Впрочем, цветущий вид легендарной модели и ее безупречное тело – настоящая визитная карточка звезды. Благодаря им легенда 90-х до сих пор подписывает выгодные контракты и украшает показы лучших дизайнеров. Одно из недавних достижений Наоми – работа для Vivienne Westwood. Что примечательно, для новой рекламной кампании модель снялась полностью обнаженной.