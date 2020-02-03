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Казково красива: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила стрункою фігурою у вишуканій сукні

Lite » Мода 03.02.2020 - 21:19
Казково красива: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила стрункою фігурою у вишуканій сукні
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель отримала нову нагороду

Наомі Кемпбелл – одна з найпопулярніших моделей, а також відомий філантроп і борець за рівні права для всіх, незалежно від раси і орієнтації. Вона не раз удостоювалася нагород за свою активну роботу. Кілька годин тому культова модель розповіла про чергову із них. Наомі завітала на урочистий вечір, влаштований Human Rights Campaign. Це одна з найбільших ЛГБТ-організацій США, що ставить своєю метою захист прав лесбійок, гомосексуалів, бісексуалів і трансгендерів.

Казково красива: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила стрункою фігурою у вишуканій сукні

Наомі підкорила своєю красою всю мережу (фото: instagram.com/naomi)

«Для мене велика честь отримати нагороду Global Advocacy Award на вечорі @HumanRightsCampaign Greater NY. Спасибі, Русслин Алі, за добрі слова. І спасибі, Президент @alphonsodavid, що повірили в мене, вдячна вам і всій команді HRC, вашому першому HRC GALA!! Так пишаюся вами!», – повідомила зірка. Фолловери, в числі яких багато друзів і колег, почали вітати Наомі.

Казково красива: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила стрункою фігурою у вишуканій сукніКазково красива: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила стрункою фігурою у вишуканій сукніКазково красива: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила стрункою фігурою у вишуканій сукні

Наомі на церемонії (фото: instagram.com/naomi)

Не менше уваги, ніж досягнення, залучив і зовнішній квітучий вигляд 49-річної Кемпбелл. На вечорі вона з'явилася в розкішному червоному платті з розрізами, які оголили стрункі довгі ноги Наомі, відвертим декольте і накидкою з блискучою вишивкою. Образ доповнили безліч прикрас: браслети, підвіски, кільця і сережки. Волосся їй уклали великими локонами, а в макіяжі підкреслили сяючу пружну шкіру. Виглядала вона свіжо, молодо і розкішно.

Втім, квітучий вигляд легендарної моделі і її бездоганне тіло – справжня візитна картка зірки. Завдяки їм легенда 90-х досі підписує вигідні контракти і прикрашає покази кращих дизайнерів. Одне з недавніх досягнень Наомі – робота для Vivienne Westwood. Що примітно, для нової рекламної кампанії модель знялася повністю оголеною.

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